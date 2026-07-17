Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại Khánh Hòa

Ngày 17/7, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã thăm và tặng quà người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân xúc động và bày tỏ sự tri ân người có công cách mạng của cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã vượt khó khi bước đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phấn đấu tăng trưởng 2 con số. Đi đôi phát triển kinh tế, tỉnh đã chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công ở nhiều lĩnh vực, nhà ở, giáo dục, đời sống...

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Khánh Hòa quyết tâm cao hơn nữa thực hiện thắng lợi Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sỹ.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng quà người có công với cách mạng. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Cùng với đó, các địa phương trùng tu, tôn tạo di tích cách mạng, nghĩa trang liệt sỹ khang trang. Mỗi xã, mỗi phường phải rà soát tổng thể người có công để giúp đỡ phù hợp thực tiễn địa phương…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trực tiếp trao tặng 50 suất quà cho người có công với cách mạng tiêu biểu đang sinh sống tại các phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang và Tây Nha Trang.

Tỉnh Khánh Hòa đang quản lý trên 73.300 hồ sơ người có công với cách mạng (trong đó có 7 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống); 8.069 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Toàn tỉnh có 190 công trình ghi công liệt sỹ (gồm 8 nghĩa trang, 5 đền thờ, 85 đài tưởng niệm và 92 nhà bia ghi tên liệt sỹ). Những con số đó cho thấy sự mất mát và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của quân và dân tỉnh Khánh Hòa…

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng quà người có công với cách mạng. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Khánh Hòa đã triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 229 căn nhà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, với tổng kinh phí 10,77 tỷ đồng. Qua đó, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

Triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, địa phương đã tiến hành và hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ để giám định AND tại 4/7 nghĩa trang liệt sỹ; khai quật, cất bốc đối với 360 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Đẩy mạnh hoạt động tri ân người có công

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, ngày 17/7, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người có công với cách mạng và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," sự tri ân đối với những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại các xã Bến Lức và Mỹ Hạnh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng.

Đoàn công tác đến thăm, tặng quà 5 thương binh, người có công với cách mạng tại xã Mỹ Hạnh, gồm ông Trần Văn Tại, Huỳnh Văn Bảnh, Phan Văn Chín, Huỳnh Văn Đông và bà Nguyễn Thị Thẹn.

Tại các gia đình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, người có công; đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại xã An Ninh và phường Long An.

Tại xã An Ninh, đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Rợt cùng các thương binh Nguyễn Văn Mưng, Võ Văn Qui và Đỗ Văn Hứng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh và người có công với cách mạng; đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Theo Kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh bố trí hơn 16,738 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ trong đó có thăm, tặng quà người có công với cách mạng; đồng thời triển khai các hoạt động tu bổ, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công, dâng hương, thắp nến tri ân và đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa," góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình chính sách.

Chuỗi hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh đối với người có công và các thế hệ lãnh đạo đi trước; đồng thời, lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn," củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực xây dựng tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới./.

Các địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công Từ những phần quà tri ân đến hỗ trợ tiếp cận công nghệ số, Vĩnh Long và Đồng Tháp đang chung tay chăm lo người có công, góp phần vun đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những hành động thiết thực.