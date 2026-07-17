Tỉnh Cao Bằng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ thuộc cấp sở, ngành

Ngày 17/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Hội nghị khẳng định quyết tâm của Đảng bộ tỉnh trong việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển mới và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, chuẩn y chức vụ mới với 7 đồng chí.

Cụ thể, ông Vũ Đình Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán; ông Thế Hoàn, Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính; ông Lê Văn Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh; bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Hà Ngọc Tú, Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; bà Đàm Thị Trung Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Kim Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Thi đấu thể thao và Nghệ thuật được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc điều động, bổ nhiệm lần này không chỉ là sắp xếp nhân sự mà là sự lựa chọn thận trọng, khách quan, dựa trên phẩm chất, năng lực, uy tín và quá trình công tác của từng cán bộ.

Chức vụ là trách nhiệm, là cam kết hành động và là sự kiểm nghiệm hằng ngày trước Đảng, tổ chức và nhân dân; được giao nhiệm vụ mới là vinh dự, nhưng quan trọng hơn là phải chứng minh sự tín nhiệm ấy bằng kết quả cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm, chuẩn y, đồng thời yêu cầu nhanh chóng tiếp cận công việc, xây dựng chương trình hành động rõ ràng, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo ra chuyển biến thực chất.

“Nói phải đi đôi với làm; đã nhận nhiệm vụ phải theo đuổi đến cùng; đã cam kết phải tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể,” Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh./.

Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đều là những cán bộ được rèn luyện qua thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

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