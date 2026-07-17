Thúc đẩy hợp tác an ninh, thực thi pháp luật giữa Việt Nam và bang Tây Australia

Ngày 17/7, tại Trụ sở Cảnh sát bang Tây Australia (thành phố Perth), Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh đã có cuộc hội đàm với Giám đốc Cảnh sát bang Tây Australia, ông Col Blanch, nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác an ninh, thực thi pháp luật và bảo hộ công dân trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

​Tại cuộc gặp, Giám đốc Col Blanch nhiệt liệt chúc mừng Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh nhận nhiệm vụ mới, đồng thời bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển năng động của đất nước và lòng hiếu khách của con người Việt Nam.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát bang đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt tại Tây Australia - những công dân luôn nỗ lực lao động, tôn trọng luật pháp sở tại, đóng góp thực chất vào sự thịnh vượng kinh tế và bức tranh đa dạng văn hóa của bang.

​Nhấn mạnh tầm nhìn của chính quyền bang về việc xây dựng một lực lượng cảnh sát dựa vào cộng đồng và thúc đẩy bình đẳng văn hóa, ông Col Blanch bày tỏ mong muốn thu hút thêm nhiều công dân gốc Việt gia nhập lực lượng cảnh sát bang Tây Australia.

Theo ông, sự hiện diện của các sỹ quan gốc Việt không chỉ góp phần đa dạng hóa lực lượng mà còn là cầu nối quan trọng giúp công tác hành pháp tiếp cận gần gũi, thấu hiểu và hỗ trợ hiệu quả hơn cho cộng đồng sở tại.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh cảm ơn Giám đốc Cảnh sát bang Tây Australia đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam thời gian qua.

Tổng Lãnh sự đề nghị phía cảnh sát bang tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động gắn kết kiều bào, quảng bá bản sắc văn hóa Việt, cũng như bảo đảm an ninh và hỗ trợ kịp thời trong công tác bảo hộ công dân Việt Nam khi phát sinh tình huống cần thiết.

​Trước đà tăng trưởng vượt bậc của các hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tăng cường liên kết an ninh.

Ông cho rằng lực lượng cảnh sát hai nước cần thúc đẩy trao đổi thực chất thông qua chia sẻ nghiệp vụ, đào tạo nâng cao năng lực và phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực thực thi pháp luật chuyên biệt, cả ở cấp độ quốc gia lẫn cấp địa phương phù hợp với nhu cầu thực tế của mỗi bên.

​Kết thúc cuộc gặp, hai bên nhất trí thiết lập kênh phối hợp thông tin thường xuyên, hỗ trợ hiệu quả các chương trình giao lưu tại bang Tây Australia, qua đó đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác an ninh và đối ngoại song phương Việt Nam-Australia trong giai đoạn mới./.

Đẩy mạnh kết nối giữa Vùng Lãnh thổ Bắc Australia và các địa phương Việt Nam Thông qua việc tổ chức gian hàng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam đến với các đối tác nước ngoài và người dân Australia.

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