Củng cố, phát triển tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và Cuba

Sáng 17/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 73 năm Cuộc tiến công pháo đài Moncada (26/7/1953-26/7/2026), sự kiện mở đầu cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Cuba.

Bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cuộc tấn công pháo đài Mocanda là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử cách mạng Cuba.

73 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần Moncada vẫn còn nguyên giá trị. Đó là tinh thần quả cảm, kiên cường, không khuất phục trước khó khăn; là niềm tin vào chính nghĩa, vào sức mạnh đoàn kết và quyền tự quyết của mỗi dân tộc.

Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, những năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố đã phối hợp chặt chẽ, tin cậy với Tổng Lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động như gặp mặt truyền thống trong những ngày lễ lớn của hai đất nước; giao lưu văn hóa, nghệ thuật; kết nối các tổ chức và địa phương hai nước...

Bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Những hoạt động ấy tuy khác nhau về quy mô và hình thức nhưng đều chung một mục tiêu làm cho tình hữu nghị Việt Nam-Cuba không chỉ được nhắc lại trong những trang sử, mà hiện diện sinh động trong cuộc sống hôm nay; không chỉ được gìn giữ bằng ký ức của các thế hệ đi trước, mà còn phải được tiếp nối bằng nhận thức, tình cảm và hành động của thế hệ trẻ.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Cuba và các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, thanh niên và đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử, đất nước, con người Cuba; tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hai nước gặp gỡ, hiểu biết và gắn bó với nhau, góp phần vun đắp, củng cố mối quan hệ Việt Nam-Cuba mãi là biểu tượng cao đẹp của tình bạn quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm một dấu ấn đầy ý nghĩa của lịch sử Cuba, ông Mauricio Alejandro Martínez Duque, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ giá trị trường tồn của cuộc tấn công pháo đài Mocanda với lịch sử cách mạng Cuba, mở đầu cho phong trào đấu tranh đưa đến Ngày chiến thắng giành độc lập cho nhân dân Cuba.

Ông Mauricio Alejandro Martínez Duque, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Mauricio Alejandro Martínez Duque cho biết Cuba, với tinh thần anh hùng và bất khuất của các bậc tiền bối cách mạng, sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang về sự kiên cường, ý chí bất khuất và khả năng vượt qua nghịch cảnh.

Cuba sẽ tiếp tục bảo vệ hòa bình thế giới, tinh thần đoàn kết và chủ nghĩa quốc tế; sẽ tiếp tục giương cao ngọn đuốc giải phóng để lan tỏa ánh sáng, niềm tin và hy vọng; biến mọi khó khăn, thử thách thành những chiến thắng, vì hòa bình và thịnh vượng.

Nhân dịp này, Tổng lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự tự hào, mong muốn và tin tưởng mối tình hữu nghị sắc son giữa Cuba và Việt Nam sẽ mãi mãi bền vững; sự đoàn kết giữa hai dân tộc sẽ mang lại chiến thắng cho nhân dân hai nước./.

Việt Nam tri ân các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong kháng chiến Ngày 10/7, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Cuba tổ chức lễ tưởng niệm các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh vì Việt Nam, đồng thời ra mắt sách 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba (1960-2020)

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