Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

Chiều 17/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã cho ý kiến về: việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước; việc xác định số lượng cấp phó theo Kết luận số 187-KL/TW, ngày 29/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; việc giao biên chế năm 2026 và xem xét công tác cán bộ./.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác tổ chức, cán bộ Chiều 17/7/2026, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác tổ chức, cán bộ.