Chuẩn hóa toàn diện lực lượng gìn giữ hòa bình theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc

Chiều 17/7, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 từ Học viện Quân y về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Việc bàn giao được thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về điều chuyển nguyên trạng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 từ trực thuộc Học viện Quân y về trực thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nhằm bảo đảm thống nhất đầu mối quản lý, chỉ huy, điều hành lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời, bảo đảm thuận lợi để tiếp tục tổ chức huấn luyện tiền triển khai, hoàn thiện công tác chuẩn bị trước khi đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS (Nam Sudan).

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 gồm 70 đồng chí (63 chính thức, 7 dự bị, trong đó 1 đồng chí đang tham gia đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại địa bàn); đã hoàn thành chương trình huấn luyện chuyên ngành với 380 giờ theo kế hoạch.

Quá trình huấn luyện cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện được tổ chức đồng bộ giữa các nhóm chuyên môn, gắn huấn luyện chuyên ngành quân y với huấn luyện quân sự, chính trị, tiếng Anh, hậu cần-kỹ thuật và kiến thức gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chú trọng nâng cao khả năng phối hợp giữa các khoa, bộ phận trong vận hành bệnh viện dã chiến, xử trí tình huống y tế và thực hành theo quy trình của Liên hợp quốc.

Đến nay, Bệnh viện đã hoàn thành mục tiêu huấn luyện giai đoạn 1. Năng lực chuyên môn, khả năng hiệp đồng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ bản đáp ứng yêu cầu, đủ điều kiện bàn giao về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để tổ chức huấn luyện tiền triển khai theo kế hoạch.

Về công tác bảo đảm, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Học viện Quân y đã tổ chức kiểm tra, đối chiếu, thống nhất danh mục trang bị, vật tư, tài sản và các điều kiện bảo đảm theo từng nhóm nội dung; xác định rõ lộ trình bàn giao đối với các hạng mục đang thực hiện mua sắm, bổ sung theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Trên cơ sở kết quả hiệp đồng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã hoàn thiện phương án tiếp nhận, tổ chức chỉ huy, quản lý lực lượng và huấn luyện tiền triển khai ngay sau khi tiếp nhận Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, bảo đảm quá trình chuyển giao được liên tục, không làm gián đoạn tiến độ chuẩn bị lực lượng.

Các sỹ quan, quân nhân thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2.8 dự buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tại hội nghị, đại diện Học viện Quân y và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã ký Biên bản bàn giao nguyên trạng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị.

Nhân dịp này, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng tiếp nhận bàn giao lực lượng Đội Công binh số 5 sau khi hoàn thành giai đoạn huấn luyện chuyên môn tại Binh chủng Công binh để tiếp tục công tác huấn luyện tiền triển khai.

Đội Công binh số 5 được tổ chức gồm 203 cán bộ, nhân viên; trong đó có 184 chính thức, 19 dự bị. Thực hiện Kế hoạch huấn luyện tổng thể lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2026, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chủ trì hiệp đồng với Binh chủng Công binh tổ chức huấn luyện giai đoạn 1 theo đúng chương trình được phê duyệt.

Lực lượng Công binh chuyên ngành được tổ chức huấn luyện tại Binh chủng Công binh, Binh chủng Đặc công và Học viện Quân y; lực lượng hậu cần bảo đảm được tổ chức huấn luyện tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Kết quả huấn luyện đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn huấn luyện tiền triển khai.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chứng kiến lễ ký Bàn giao Bệnh viện dã chiến cấp 2.8 từ Học viện Quân y về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8; thống nhất quản lý, chỉ huy, điều hành lực lượng; tổ chức chặt chẽ giai đoạn huấn luyện tiền triển khai đối với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 theo đúng chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng; bảo đảm chuẩn hóa toàn diện lực lượng theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc, sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Học viện Quân y và Binh chủng Công binh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam hoàn thành đầy đủ các nội dung bàn giao theo chuyên ngành; hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc chuyển giao được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam quản lý, huấn luyện và chuẩn bị lực lượng.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn lưu ý Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 cần nỗ lực hoàn thành tốt giai đoạn huấn luyện tiền triển khai. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức Lễ xuất quân đúng kế hoạch, triển khai lực lượng an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc./.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 nhận Huy chương Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Với mỗi cán bộ, y bác sỹ, đây không chỉ là phần thưởng danh giá mà còn là biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh và cống hiến thầm lặng trong môi trường công tác khó khăn, thử thách.

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