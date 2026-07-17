Kéo dài thời gian giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Lê Sỹ Bảy

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1269/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định đối với ông Lê Sỹ Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.

Ông Lê Sỹ Bảy sinh năm 1966, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông có nhiều năm gắn bó và trải qua nhiều vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ./.

Thủ tướng họp với lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ Sáng 17/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng thời gian tới.