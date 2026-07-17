Tây Ninh: Khẳng định vị thế đầu tàu tăng trưởng tại khu vực phía Nam

Sau hai ngày làm việc, ngày 17/7, Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức bế mạc.

Với sự đồng thuận cao, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 21 Nghị quyết quan trọng, được kỳ vọng sẽ tạo khung pháp lý vững chắc và nguồn lực mạnh mẽ cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn then chốt 2026-2030.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về bức tranh kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026 với những con số đầy ấn tượng.

Bất chấp những thách thức chung của thị trường, Tây Ninh đã khẳng định vị thế đầu tàu tăng trưởng tại khu vực phía Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 6 tháng đầu năm ước đạt 10,12%, vượt kịch bản đề ra và đưa Tây Ninh vươn lên đứng thứ nhất trong các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, đồng thời xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan với con số trên 33.650 tỷ đồng, tương đương hơn 75,5% dự toán năm.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước với tỷ lệ đạt trên 46% kế hoạch, tạo động lực lan tỏa cho các ngành kinh tế khác.

Trọng tâm của kỳ họp lần này là việc xem xét và thông qua 21 Nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực then chốt. Đây là những quyết sách mang tính chiến lược, tập trung vào việc tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực và hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Trong số các nghị quyết được thông qua, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Quyết sách này hướng tới sự hài hòa, ưu tiên nguồn lực cho các địa phương còn khó khăn để tạo sự phát triển đồng bộ. Bên cạnh đó, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cũng đã được thông qua, đặt nền móng pháp lý quan trọng cho các dự án hạ tầng động lực trong tương lai.

Về lĩnh vực an sinh, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất ban hành chính sách mới đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp ấp, khu phố. Việc nâng mức hỗ trợ không chỉ thể hiện sự quan tâm của chính quyền mà còn giúp đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương tổ chức thực hiện; tiếp tục tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cần phát huy tối đa các nguồn lực xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các Ban của Hội đồng Nhân dân và các đại biểu cần phát huy vai trò giám sát, theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện các nghị quyết, nhằm đảm bảo mọi chính sách đều mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân.

Tây Ninh hiện đang kỳ vọng từ các nghị quyết vừa được thông qua và đà tăng trưởng tích cực của 6 tháng đầu năm nay sẽ giúp tỉnh hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, tạo tiền đề vững chắc hướng đến hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030./.

Tây Ninh quyết tâm giữ đà tăng trưởng hai con số, dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ Sau 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng GRDP 10,12%, cao nhất vùng Đông Nam Bộ, Tây Ninh tiếp tục tập trung khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới để hoàn thành mục tiêu năm 2026.

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