Thủ tướng: Chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn tính mạng người dân

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 49/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh; Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Công điện nêu thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa to đến rất to, tại trạm Chế Tạo (Lào Cai) 406mm, Nậm Păm (Sơn La) 378mm, Phúc Than (Lai Châu) 353mm.

Mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại nhà ở, tài sản của người dân, diện tích sản xuất nông nghiệp; một số tuyến đường, công trình cơ sở hạ tầng bị sạt lở, hư hại.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, thời gian tới, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Dòng nước lũ lớn khiến nhiều hộ dân bị cô lập tại bản Chít, xã Mường Than, Lai Châu. (Ảnh: TTXVN phát)

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo số 117-TB/VPTW ngày 4/7/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 25/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới; Thông báo số 373/TB-VPCP ngày 15/7/2026 của Văn phòng Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai năm 2026.

Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân, chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu và các địa phương khẩn trương huy động các nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân; tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống mưa lũ, thiên tai trên địa bàn. Rà soát, cập nhật, các phương án ứng phó; sẵn sàng đáp ứng các điều kiện để ứng phó với tất cả các tình huống mưa lũ, ngập lụt, thiên tai xảy ra, không để bị động, bất ngờ, lúng túng.

Tổ chức cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình thiên tai đến người dân để nhân dân chủ động ứng phó bảo đảm an toàn; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng phòng, chống thiên tai, nhất là ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế tại các khu vực ngập sâu ven sông suối, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Kịp thời hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm, bảo đảm đời sống cho người dân khi lũ bão, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu và các địa phương tổ chức trực ban, triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động; chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu.

Cán bộ, chiến sỹ vũ trang Lai Châu giúp dân khắc phục mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục do mưa lũ gây ra thuộc lĩnh vực quản lý; tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống đê điều, hạ tầng cung cấp điện, viễn thông; chủ động hướng dẫn các địa phương thực hiện Thông báo số 373/TB-VPCP ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai năm 2026.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người dân, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn và chi viện khi có đề nghị của địa phương.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng, tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

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