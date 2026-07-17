Mưa lũ tại Lào Cai gây thiệt hại hơn 2,7 tỷ đồng và chia cắt giao thông

Từ đêm 15/7 đến trưa 17/7, các đợt mưa lớn kéo dài kèm dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo thống kê bước đầu, thiên tai không gây thương vong về người, nhưng ước tính tổng thiệt hại tài sản đã lên tới hơn 2,7 tỷ đồng.

Báo cáo nhanh cập nhật đến 11 giờ ngày 17/7 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lớn và sạt lở đất đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến nơi ở của nhiều hộ dân.

Toàn tỉnh hiện có 12 hộ gia đình (thuộc các xã Minh Lương, Nậm Xé, Púng Luông và Mù Cang Chải) có nhà ở bị ảnh hưởng hoặc đã phải khẩn trương di dời để bảo đảm an toàn. Ngoài ra, chính quyền địa phương đang phải theo dõi sát sao tình trạng sạt lở taluy dương đe dọa 3 hộ dân khác tại xã Khao Mang.

Mưa lũ cũng càn quét và để lại hậu quả nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp. Hơn 64 ha lúa bị ngập úng và vùi lấp (trong đó 9 ha bị vùi lấp hoàn toàn và diện tích nhỏ tại Mù Cang Chải thiệt hại trên 70%). Riêng tại xã Nậm Xé, dòng lũ xiết đã cuốn trôi 10 con trâu và làm thiệt hại khoảng 500kg cá nuôi của người dân.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: TTXVN phát)

Hệ thống hạ tầng giao thông và thủy lợi tại các địa phương chịu sức tàn phá nặng nề. Đến sáng 17/7, trên hệ thống đường bộ do Sở Xây dựng quản lý đã ghi nhận khối lượng sạt lở khổng lồ với gần 10.000 mét khối đất đá sạt ta luy dương, hơn 530 mét khối bùn tràn rãnh dọc.

Sạt lở đã gây ách tắc, cản trở giao thông nghiêm trọng tại 3 vị trí trọng yếu gồm: Km139+300 trên tuyến Quốc lộ 279, Km329+450 trên tuyến Quốc lộ 32 và Km8+000 trên tuyến Đường tỉnh 175B. Đặc biệt tại Km139+300 Quốc lộ 279, đất đá từ thượng nguồn liên tục tràn xuống khiến lực lượng chức năng chưa thể thông đường.

Bên cạnh đó, các công trình hạ tầng cơ sở như cầu Nà Sài, cầu Tu Trên bị hư hỏng; cầu máng Nậm Liệp 3 bị gãy khoảng 15m; tường khu công vụ giáo viên tại Khao Mang sạt lở kéo dài 30m, đe dọa trực tiếp đến điều kiện sinh hoạt và kết nối giao thương của người dân vùng lũ.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương bị ảnh hưởng đã lập tức kích hoạt các phương án ứng phó. Lực lượng xung kích, dân quân, công an được huy động tối đa để hỗ trợ nhân dân sơ tán, di chuyển tài sản và thu dọn đất đá tràn vào nhà.

Tại các điểm đen về sạt lở và ách tắc giao thông, Ban Quản lý bảo trì đường bộ và chính quyền các xã đã căng dây, cắm biển cảnh báo, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Chính quyền và người dân khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: TTXVN phát)

Các loại máy móc, thiết bị hạng nặng cũng đã được điều động đến các tuyến đường bị chia cắt (như tuyến đi Mường Than, tuyến Hô Khóa, đường lên Kim Nọi) để san gạt, khắc phục tạm thời nhằm sớm nối lại giao thông.

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, các địa phương cần tiếp tục duy trì trực ban 24/24 giờ, rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để kịp thời sơ tán người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Lũ cuốn hàng trăm tấn đất đá tràn vào khu dân cư ở Lào Cai Sáng 16/7, tại Lào Cai đã xảy ra lũ, cuốn theo nhiều đất đá, bùn lầy tràn xuống khu dân cư, nước ngập khoảng 50 cm, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân.