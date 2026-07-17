4 tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Theo đó, từ 11 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bum Nưa, Khoen On, Mường Kim, Mường Than, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Than Uyên; Bình Lư, Dào San, Hua Bum, Khổng Lào, Lê Lợi, Nậm Cuổi, Tả Lèng, Tân Uyên; Bản Bo, Hồng Thu, Khun Há, Mường Khoa, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Pa Tần, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu).

Tai tỉnh Điện Biên là các xã, phường: Nà Tấu, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng; Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Phăng, Mường Pồn, Mường Tùng, Na Son, Mường Lay, Pu Nhi, Pú Nhung, Quài Tở, Sáng Nhè.

Đối với tỉnh Sơn La là các xã, phường: Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường La, Ngọc Chiến; Bắc Yên, Tà Xùa, Xím Vàng; Chiềng Hoa, Gia Phù, Mường Bú, Mường Giôn, Mường Sại, Quỳnh Nhai.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai gồm các xã, phường: Chế Tạo, Khao Mang, Púng Luông; Hạnh Phúc, Lao Chải, Minh Lương, Mù Cang Chải, Nậm Xé; Dương Quỳ, Phình Hồ, Tú Lệ

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 9 giờ ngày 16/7 đến 9 giờ ngày 17/7, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phúc Than 206,4mm (Lai Châu); Sín Chải 141,8mm (Điện Biên); Nậṃ Păm 272,4mm (Sơn La); Chế Tạo 305mm (Lào Cai);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 17/7 đến đêm 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày và đêm 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất riêng.

Đối với diễn biến lũ trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ ngày 17/7 đến ngày 20/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên các sông từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu trên sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện nay, mực nước trên các sông khu vực Bắc Bộ có dao động và ở dưới mức báo động 1./.

Sơn La: Lũ quét làm 17 nhà dân thiệt hại, nhiều tuyến đường bị chia cắt Đêm 16 rạng sáng 17/7, trên địa bàn xã Ngọc Chiến xảy ra mưa to đến rất to gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá ảnh hưởng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.