Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm an toàn hồ đập, lưới điện trước mưa lũ

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện số 5518/CĐ-PTDS về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh phía Bắc.

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, đêm 15/7 đến rạng sáng 16/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa to từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Dự báo từ ngày 16 đến 20/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng. Từ tối và đêm 16/7 đến 21/7, trên các sông khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ trên các sông, suối nhỏ lên mức báo động 2 đến báo động 3, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu sông Thái Bình lên mức báo động 1 đến báo động 2.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ cũng được cảnh báo trong những ngày tới.

Để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn các công trình công nghiệp, năng lượng cũng như tính mạng, tài sản của nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia; kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ" phù hợp với nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Đồng thời, rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2026, kiểm tra các công trình và khu vực xung yếu để kịp thời khắc phục những khiếm khuyết, sẵn sàng triển khai khi có tình huống phát sinh.

Đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, công điện yêu cầu chỉ đạo các chủ đập thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm vận hành khoa học, tuyệt đối an toàn cho công trình và sử dụng hiệu quả nguồn nước phục vụ phát điện trong các tháng cao điểm nắng nóng.

Các địa phương tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, hệ thống lưới điện, đập và hồ chứa thủy điện, đặc biệt là các hồ đập xung yếu, thủy điện nhỏ hoặc đang thi công, sửa chữa; kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở để cắm biển cảnh báo, phối hợp với các cơ quan chức năng thông tin đến người dân, nhất là trong trường hợp xả lũ khẩn cấp.

Các Sở Công Thương cũng được yêu cầu tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư các công trình công nghiệp, nhất là công trình thủy điện, khai thác khoáng sản đang thi công tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tạm dừng thi công khi cần thiết; có phương án di dời người lao động, máy móc, vật tư, thiết bị đến nơi an toàn và bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Cùng với đó, khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập để xây dựng phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm cung ứng lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho người dân.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương yêu cầu triển khai các phương án ứng phó với diễn biến thiên tai, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt đối với các phụ tải quan trọng; bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình điện lực và nhân dân; sẵn sàng khôi phục hệ thống điện khi xảy ra sự cố.

Đồng thời, rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn trên lưới điện, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý cây cối có nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện; chỉ đạo các đơn vị quản lý thủy điện trực thuộc thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Công điện, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, cảnh báo xả lũ và phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra việc bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia, công điện yêu cầu lập phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia, huy động hợp lý các nguồn điện để bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân; phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện cập nhật tình hình thủy văn, xây dựng kế hoạch điều tiết hồ chứa theo đúng quy trình vận hành và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tối ưu chế độ vận hành nhà máy điện và lưới điện nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Công điện cũng yêu cầu các chủ đập thủy điện tăng cường quan trắc khí tượng, thủy văn trên lưu vực hồ, tuyệt đối tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, chủ động cập nhật các phương án ứng phó tình huống khẩn cấp; tổ chức trực ban nghiêm túc, tăng cường cảnh báo bảo đảm an toàn cho người dân khu vực hạ du trước khi điều tiết, xả nước.

Các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản phải kiểm tra các bãi thải, hồ chứa bùn thải quặng đuôi, hệ thống đê chắn và các công trình liên quan; chủ động xử lý các nguy cơ mất an toàn, gia cố hệ thống thoát nước, di dời người và thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời rà soát các sườn dốc, khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trong ngành nghiêm túc thực hiện công điện; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo thông tin về Văn phòng Thường trực Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh miền núi phía Bắc Từ 16 giờ 30 phút-21 giờ 30 phút ngày 16/7, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm.