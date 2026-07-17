Sơn La: Lũ quét làm 17 nhà dân thiệt hại, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, đêm 16 rạng sáng 17/7, trên địa bàn xã Ngọc Chiến xảy ra mưa to đến rất to gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá ảnh hưởng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tính đến 10 giờ ngày 17/7, mưa lũ ở xã Ngọc Chiến làm 17 nhà ở bị thiệt hại. Trong đó, 3 nhà bị bồi lấp, đổ sập hoàn toàn; 8 nhà bị sạt taluy dương, âm phải di chuyển khẩn cấp; 6 nhà bị sạt tà luy dương, âm đất đá tràn vào nhà.

Cùng với đó, mưa lũ ở xã Ngọc Chiến gây thiệt hại khoảng 1,5 tấn cá bị cuốn trôi; khoảng 40 lồng cá bị vùi lấp; khoảng 12 ha lúa ruộng bị cuốn trôi và bồi lấp; 5 ha ngô, sắn bị cuốn trôi, bồi lấp.

Ngoài ra, thiên tai ở xã Ngọc Chiến còn gây sạt trượt đất đá tà luy dương tuyến đường tỉnh lộ 109 là 21 vị trí, khối khoảng 3.000m3 đất, đá và hiện tại đang bị tắc từ bản kẻ đến trung tâm xã; cống 2 vị trí tại tuyến đường tỉnh lộ 109 đoạn bản Kẻ bị hư hỏng; cầu tràn tuyến đường nội bản Kẻ bị cuốn trôi hoàn toàn; kênh bị cuốn trôi và bồi lấp 8 tuyến...

Ông Nguyễn Minh Tuân, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến thông tin, ngay khi thiên tai xảy ra, Đảng bộ, chính quyền xã đã huy động 40 người (Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã, Lực lượng an ninh trật tự ở các bản, lực lượng dân quân và các lực lượng khác) để hỗ trợ nhân dân và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; huy động 2 máy xúc thông tuyến (xe máy) để phục vụ đi lại của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến cũng cho biết, từ 2 giờ đến 6 giờ sáng 17/7, sóng điện thoại, sóng 4G, mạng wifi liên tục chập chờn; đến 6 giờ sáng mất hẳn điện, sóng điện thoại, sóng 4G, mạng wifi; đến 9 giờ sáng hiện tại đã có điện trở lại nhưng sóng điện thoại, sóng 4G, mạng wi-fi vẫn chập chờn.

Trong buổi sáng, xã tổ chức giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại, bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả bằng các lực lượng tại chỗ; đồng thời, tổng hợp báo cáo bước đầu và tự khắc phục các đoạn đường tắc nghẽn trong phạm vi năng lực của xã nhằm sớm thông xe (xe máy) cho nhân dân.

Buổi chiều, xã tiếp tục các hoạt động trên và công tác thăm hỏi, động viên, cảnh báo không thực hiện các hoạt động nguy hiểm đến tính mạng nhân dân.

Ngày 16 và 17/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như các xã: Chiềng Công 69,8mm; Chiềng Khay 143,4mm, Cà Nàng 128,2mm (Mường Chiên); Hua Trai 118,4mm, Chiềng Lao 50,4mm (Chiềng Lao); Nậm Păm 264,2mm, Chiềng Muôn 119,8mm (Mường La); Tà Xùa 85,6mm, Làng Chiếu 65,4mm (Tà Xùa); Thủy Điện Nậm Chiến 193mm, (Ngọc Chiến); Xím Vàng 92,4mm, Hang Chú 82,2mm (Xím Vàng)…

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, dự báo trong 6 giờ tới khu vực nhiều xã, phường tiếp tục có mưa và lượng mưa tích lũy tại tỉnh Sơn La 30-40mm có nơi trên 60mm.

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao, rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các tổ/bản khu dân phố thuộc các xã/phường đã xảy ra mưa lớn trong 24 giờ qua và tiếp tục có nguy cơ xảy ra tại tổ/bản khu dân phố thuộc các xã/phường khác.

Cùng với đó, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội, ngập úng tại ở vùng trũng và đô thị./.

Mưa lớn gây lũ quét ở Lai Châu, nhiều bản làng ngập trong nước lũ Ngày 17/7, có 15 ngôi nhà ở bản Chít, xã Mường Than, Lai Châu bị lũ cuốn, thoe đó, khoảng 32 hộ dân của bản bị cô lập hoàn toàn, nhiều hệ thống hạ tầng viễn thông, thông tin không thể liên lạc...