Xã hội

Mưa lớn gây lũ quét ở Lai Châu, nhiều bản làng ngập trong nước lũ

Ngày 17/7, có 15 ngôi nhà ở bản Chít, xã Mường Than, Lai Châu bị lũ cuốn, thoe đó, khoảng 32 hộ dân của bản bị cô lập hoàn toàn, nhiều hệ thống hạ tầng viễn thông, thông tin không thể liên lạc...

Nhiều điểm dân cư tại xã Pa Ủ bị sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhiều điểm dân cư tại xã Pa Ủ bị sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Mưa lớn từ tối qua đến sáng ngày 17/7 khiến nhiều nơi ở Lai Châu bị lũ quét, gây sập nhà dân cùng thiệt hại về cơ sở vật chất.

Lúc 10 giờ sáng nay, có 15 ngôi nhà ở bản Chít, xã Mường Than bị lũ cuốn, khoảng 32 hộ dân của bản bị cô lập hoàn toàn. Nhiều hệ thống hạ tầng viễn thông, thông tin không thể liên lạc. Nhiều tài sản như ôtô, xe máy.... bị cuốn trôi. Nước lũ vẫn đang dâng cao không thể tiếp cận. Hiện các lực lượng chức năng tại chỗ đang có mặt tại hiện trường để ứng cứu.

Đoạn đường dài khoảng 800m trên tuyến Quốc lộ 32 thuộc xã Mường Than đã bị ngập sâu trong nước lũ và bùn đất, khiến giao thông qua khu vực này hoàn toàn bị tê liệt.

Sự cố xảy ra tại đoạn Km 354 trên Quốc lộ 32, thuộc địa phận bản Che Bó, Đội 11. Nước lũ cuồn cuộn kèm theo một lượng lớn bùn đất, cành cây gãy đổ từ trên cao tràn ngập toàn bộ mặt đường. Lớp bùn đất dày và nước chảy xiết khiến địa hình trở nên vô cùng nguy hiểm. Tại thời điểm này, các phương tiện tạm thời hoàn toàn không thể đi qua đoạn đường nguy hiểm này.

ttxvn-lai-chau-lu.jpg
Mưa lũ gây sập đổ 4 nhà dân tại bản Xà Hồ, xã Pa Ủ, Lai Châu. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Nhân dân xã Mường Than khuyến cáo người điều khiển phương tiện giao thông có lộ trình qua tuyến Quốc lộ 32 (đoạn qua bản Che Bó) cần chủ động cập nhật thông tin, tạm thời tìm các tuyến đường tránh hoặc dừng đỗ tại vị trí an toàn theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Pa Ủ cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét và sạt lở đất tại bản Xà Hồ làm 4 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 7 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Lũ cuốn trôi và vùi lấp 3 máy xúc của Công ty thủy điện Nậm Củm 1 ước tính thiệt hại vượt trên 3 tỷ đồng.

Tại bản Pa Ủ, 1 hộ gia đình sau khi bị sạt lở taluy dương đã di dời khẩn cấp đến nơi ở mới, 1 nhà có nguy cơ sạt lở cao.

ttxvn-lai-chau-lu2.jpg
Chiến sỹ Đồn Biên phòng Pa Ủ giúp dân khắc phục hậu quả. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay trong đêm, xã Pa Ủ đã huy động 128 cán bộ, nhân dân để hỗ trợ khắc phục hậu quả cho các bản Pa Ủ, Xà Hồ, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn. Ban chỉ huy công trình Thủy điện Nậm Củm 1 ngay trong đêm đã hỗ trợ nạo vét khơi thông dòng chảy, hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân.

Theo chính quyền địa phương, bản Xà Hồ là khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 28/6/2026 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho bản Xà Hồ với quy mô 50 hộ.

Hiện mưa lũ khiến nhiều bản ở xã Pa Ủ bị thiệt hại, các lực lượng đang có mặt tại chỗ để giúp bà con khắc phục./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lai Châu #lũ quét #mưa lớn #thiên tai Lai Châu
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tỉnh Tây Ninh đã khẳng định quyết tâm chính trị cao độ và truyền thống Uống nước nhớ nguồn bằng một kế hoạch tổng thể, mang tính nhân văn sâu sắc. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Tây Ninh: Ấm áp nghĩa tình người ở lại

Công tác chăm lo cho người có công và thân nhân liệt sỹ được tỉnh Tây Ninh triển khai đồng bộ, trong tháng 7 này là hỗ trợ thăm bệnh và trợ cấp cho 350 đối tượng với kinh phí dự kiến hơn 1,5 tỷ đồng.