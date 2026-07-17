Mưa lớn gây lũ quét ở Lai Châu, nhiều bản làng ngập trong nước lũ

Mưa lớn từ tối qua đến sáng ngày 17/7 khiến nhiều nơi ở Lai Châu bị lũ quét, gây sập nhà dân cùng thiệt hại về cơ sở vật chất.

Lúc 10 giờ sáng nay, có 15 ngôi nhà ở bản Chít, xã Mường Than bị lũ cuốn, khoảng 32 hộ dân của bản bị cô lập hoàn toàn. Nhiều hệ thống hạ tầng viễn thông, thông tin không thể liên lạc. Nhiều tài sản như ôtô, xe máy.... bị cuốn trôi. Nước lũ vẫn đang dâng cao không thể tiếp cận. Hiện các lực lượng chức năng tại chỗ đang có mặt tại hiện trường để ứng cứu.

Đoạn đường dài khoảng 800m trên tuyến Quốc lộ 32 thuộc xã Mường Than đã bị ngập sâu trong nước lũ và bùn đất, khiến giao thông qua khu vực này hoàn toàn bị tê liệt.

Sự cố xảy ra tại đoạn Km 354 trên Quốc lộ 32, thuộc địa phận bản Che Bó, Đội 11. Nước lũ cuồn cuộn kèm theo một lượng lớn bùn đất, cành cây gãy đổ từ trên cao tràn ngập toàn bộ mặt đường. Lớp bùn đất dày và nước chảy xiết khiến địa hình trở nên vô cùng nguy hiểm. Tại thời điểm này, các phương tiện tạm thời hoàn toàn không thể đi qua đoạn đường nguy hiểm này.

Mưa lũ gây sập đổ 4 nhà dân tại bản Xà Hồ, xã Pa Ủ, Lai Châu. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Nhân dân xã Mường Than khuyến cáo người điều khiển phương tiện giao thông có lộ trình qua tuyến Quốc lộ 32 (đoạn qua bản Che Bó) cần chủ động cập nhật thông tin, tạm thời tìm các tuyến đường tránh hoặc dừng đỗ tại vị trí an toàn theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Pa Ủ cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét và sạt lở đất tại bản Xà Hồ làm 4 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 7 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Lũ cuốn trôi và vùi lấp 3 máy xúc của Công ty thủy điện Nậm Củm 1 ước tính thiệt hại vượt trên 3 tỷ đồng.

Tại bản Pa Ủ, 1 hộ gia đình sau khi bị sạt lở taluy dương đã di dời khẩn cấp đến nơi ở mới, 1 nhà có nguy cơ sạt lở cao.

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Pa Ủ giúp dân khắc phục hậu quả. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay trong đêm, xã Pa Ủ đã huy động 128 cán bộ, nhân dân để hỗ trợ khắc phục hậu quả cho các bản Pa Ủ, Xà Hồ, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn. Ban chỉ huy công trình Thủy điện Nậm Củm 1 ngay trong đêm đã hỗ trợ nạo vét khơi thông dòng chảy, hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân.

Theo chính quyền địa phương, bản Xà Hồ là khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 28/6/2026 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho bản Xà Hồ với quy mô 50 hộ.

Hiện mưa lũ khiến nhiều bản ở xã Pa Ủ bị thiệt hại, các lực lượng đang có mặt tại chỗ để giúp bà con khắc phục./.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường, giao thông Lai Châu chia cắt cục bộ Hiện nay nhiều nơi tại Lai Châu đang có mưa, nhiều tuyến đường như Quốc lộ 4D, Quốc lộ 12, tỉnh lộ 128, tỉnh lộ 135, Quốc lộ 279... có nguy cơ sạt lở rất cao.

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