Xã hội

Lai Châu: Cứu thành công hai người dân mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Trước tình hình lũ quét gây thiệt hại nặng ở xã Mường Than, lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương... đã có mặt tại hiện trường để giúp dân và khắc phục sạt lở.

Nguyễn Oanh
Lũ quét tàn phá bản Chít, xã Mường Than. (Ảnh: TTXVN phát)
Lũ quét tàn phá bản Chít, xã Mường Than. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/7, thông tin từ Công an xã Mường Than (Lai Châu) cho biết trên địa bàn xảy ra lũ ống lũ quét tại các bản Chít, Nậm Sáng, Sắp Ngụa...

Công an xã Mường Than đã triển khai xuống các bản để cứu giúp nhân dân.

Khoảng hơn 9 giờ ngày 17/7, nhận được thông tin anh Lò Văn Chải (sinh năm 1993) và anh Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1991) cùng ở bản Chít bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên suối Nậm Vai. Các lực lượng đã triển hai cứu hộ.

Đến hơn 11 giờ cùng ngày (17/7), hai công dân được giải cứu thành công và đưa vào bờ an toàn.

Công an tỉnh Lai Châu cũng đã triển khai lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm tiếp cận khu vực sạt lở, lũ quét bị cô lập tại bản Chít.

Trước tình hình lũ quét gây thiệt hại nặng ở xã Mường Than, lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương... đã có mặt tại hiện trường để giúp dân và khắc phục sạt lở.

Phóng viên TTXVN đã tiếp cận hiện trường để cập nhật kịp thời tình hình lũ quét xảy ra ở xã Mường Than./.

(TTXVN/Vietnam+)
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