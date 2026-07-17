Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc Linh 2026: Cam kết 100% sâm thật

Sáng 17/7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp báo công bố thông tin về Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế năm 2026.

Theo Ban tổ chức, sự kiện diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3/8 tại trung tâm Thành phố Đà Nẵng và các vùng trồng sâm bản địa. Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn giá trị cây sâm Ngọc Linh, đồng thời thúc đẩy thương mại hóa dược liệu Việt Nam.

Xuyên suốt chuỗi sự kiện, Ban tổ chức Lễ hội sẽ triển khai 10 hoạt động chính với quy mô khoảng 60 gian hàng về sâm Ngọc Linh và nhiều dược liệu quý từ núi rừng.

Theo đó, những điểm nhấn đáng chú ý bao gồm Lễ cúng Thần Sâm diễn ra ngày 31/7 tại Đền thờ Sâm Ngọc Linh (xã Trà Linh) và chương trình nghệ thuật khai mạc vào tối 1/8 tại Công viên APEC, trung tâm Thành phố Đà Nẵng. Du khách sẽ có cơ hội tham quan không gian trưng bày, trải nghiệm ẩm thực đại ngàn và giao lưu trực tiếp với những người trồng sâm.

Tại họp báo, trả lời các câu hỏi của phóng viên, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, điểm nhấn quan trọng của sự kiện là lời khẳng định tuyệt đối về chất lượng sản phẩm sâm Ngọc Linh nhằm bảo vệ thương hiệu quốc gia.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh: "Trong ban tổ chức lễ hội có một tổ kiểm định, thẩm định sâm Ngọc Linh do Sở Công thương chủ trì. Tổ này sẽ kiểm tra rất chặt chẽ và tôi cam đoan là không bao giờ có tam thất trà trộn".

Việc kiên quyết làm sạch môi trường kinh doanh cũng đi đôi với định hướng phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào vùng cao. Điển hình là Thành phố Đà Nẵng đang duy trì hiệu quả các phiên chợ sâm định kỳ tại phường An Hải nhằm đưa sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Theo Ban Tổ chức, khi sản phẩm tiếp cận được nhiều du khách, sản lượng tiêu thụ tăng lên sẽ trực tiếp nâng cao đời sống cho bà con trồng sâm và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó góp phần lan tỏa thương hiệu sâm Ngọc Linh cũng như sâm Việt Nam ra toàn thế giới../.