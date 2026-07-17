Gần 1.700 tỷ đồng đầu tư các dự án giao thông trọng điểm tại Đồng Tháp

Đồng Tháp đang đồng loạt triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 1.700 tỷ đồng nhằm hoàn thiện hạ tầng kết nối, mở rộng không gian phát triển kinh tế biển, khu công nghiệp và vùng Đồng Tháp Mười.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 4 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, Dự án Đường tỉnh 877B (đoạn từ ngã ba Cây Dông đến đầu Cồn Ngang) có tổng mức đầu tư khoảng 252 tỷ đồng, vừa được khởi công ngày 24/6 và dự kiến hoàn thành vào ngày 19/6/2027.

Dự án có chiều dài khoảng 4,1km (bao gồm phần cầu), mặt đường rộng 9m, nền đường rộng 12m, thiết kế tốc độ 60km/giờ, tải trọng trục 10 tấn.

Trên tuyến sẽ xây dựng mới 6 cầu với tải trọng HL93. Hiện các nhà thầu đang triển khai phát quang, vét đất hữu cơ, đắp đê bao nền đường, gia công cốt thép cọc và đóng cọc thử các cầu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Đông Lê Thanh Đằng cho biết đây là công trình giao thông có vai trò động lực đối với địa phương. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế biển, kết nối Cụm công nghiệp Phú Tân, Khu du lịch Cồn Ngang và liên kết với tuyến đường bộ ven biển đang chuẩn bị đầu tư, góp phần thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.

Bên cạnh đó, đầu tháng 7/2026, tỉnh cũng khởi công Dự án Đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười giai đoạn 1 và Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878 - hai công trình có tổng vốn đầu tư hơn 1.447 tỷ đồng.

Trong số đó, dự án Đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 822 tỷ đồng, chiều dài 7,51km, đi qua địa bàn các xã Tân Hương và Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp. Tuyến đường có mặt đường rộng 7m, nền đường rộng 9m; trên tuyến xây dựng mới 6 cầu và 10 cống với tải trọng HL93.

Dự án đồng thời thực hiện giải phóng mặt bằng với chiều dài 7,51km, rộng 80m để phục vụ phát triển lâu dài và bố trí tái định cư.

Theo chủ đầu tư, công trình được xây dựng nhằm kết nối khu vực nút giao Thân Cửu Nghĩa trên tuyến cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh với trung tâm vùng Tân Phước.

Khi hoàn thành, tuyến đường cùng với các tuyến đường tỉnh 865 và 867 sẽ hình thành trục giao thông liên kết vùng Đồng Tháp Mười, tạo điều kiện thu hút đầu tư các khu, cụm công nghiệp, mở rộng không gian phát triển và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Trong khi đó, Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878 có tổng vốn đầu tư khoảng 625 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, với chiều dài gần 12,84km. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/giờ, tải trọng trục xe 12 tấn.

Dự án Đường tỉnh 879C. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Theo thiết kế, các đoạn 1,4 và tuyến nối vào nút giao Thân Cửu Nghĩa được đầu tư quy mô 4 làn xe với mặt đường rộng 15m; hai đoạn còn lại được đầu tư quy mô 8 làn xe, mặt đường rộng 30m.

Dự án cũng xây dựng 6 nút giao cùng mức, bố trí hệ thống cống dọc đoạn 1, các đoạn qua khu dân cư đông đúc; bố trí chiếu sáng tại các khu dân cư và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối Quốc lộ 1, cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận với Khu công nghiệp Long Giang, đường tỉnh 865 và các tuyến kết nối đi Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao năng lực vận tải, giảm áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu và tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Ghi nhận tại công trường, các nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị để triển khai thi công ngay sau lễ khởi công. Riêng gói thầu đường tỉnh 878, khoảng 30 thiết bị, máy móc cùng gần 50 công nhân đang tập trung phát quang, dọn dẹp mặt bằng, đúc cấu kiện tại bãi đúc và triển khai các hạng mục đầu tiên. Đại diện đơn vị thi công cho biết sẽ tập trung tối đa nguồn lực nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình theo kế hoạch.

Theo kế hoạch, tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trung ương phấn đấu đến năm 2030 đầu tư xây dựng thêm 124km đường cao tốc, 30km đường Quốc lộ và 200km đường tỉnh, đầu tư nâng cấp khoảng 20,8 km đường thủy nội địa Quốc gia; xây dựng mới 50km đường đô thị, nâng cấp 100% cầu trên các tuyến đường tỉnh bảo đảm đồng bộ tải trọng khai thác an toàn, thông suốt.

Tỉnh phối hợp kêu gọi đầu tư, khởi công 3 cảng biển; đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư một số cảng hàng hóa và hành khách ở sông Tiền, sông Hậu, sông Soài Rạp.

Việc đồng loạt triển khai các dự án giao thông trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng, nâng cao khả năng kết nối giữa các khu vực động lực của Đồng Tháp với các tuyến giao thông quốc gia.

Đồng thời, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics, du lịch và kinh tế biển, qua đó tạo nền tảng để tỉnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới./.

Bí thư Hà Nội chốt nhiều "deadline" cho các dự án giao thông trọng điểm Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông lớn, hoàn thành đúng kế hoạch để thúc đẩy phát triển đô thị và an toàn giao thông.

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