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Hà Nội: Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, 4 người tử vong

Rạng sáng 17/7/2026, ôtô khách giường nằm biển kiểm soát 20C-172.XX chở 32 người, lưu thông hướng Nghệ An-Hà Nội, gặp nạn tại Km197+900 cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương, Hà Nội.

Trung Nguyên
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Rạng sáng 17/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương, thành phố Hà Nội, khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng cho biết, khoảng 0 giờ 20 phút, ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 20C-172.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (sinh năm 1983, trú tại tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, chở 32 người, lưu thông theo hướng Nghệ An - Hà Nội. Khi đến Km197+900 tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Cao Bồ - Mai Sơn-Quốc lộ 45-Nghi Sơn, chiếc xe bất ngờ lao sang bên phải, đâm đổ dải hộ lan và lan can cao tốc, sau đó rơi xuống đường gom phía dưới từ độ cao khoảng 3,5-4,2 m rồi lật nghiêng.

Anh Đình Thành, người dân sống gần hiện trường cho biết, khi đang ở trong nhà thì nghe tiếng va chạm lớn. Chạy ra ngoài, anh cùng nhiều người phát hiện chiếc xe khách đã lật nghiêng, nhiều hành khách mắc kẹt bên trong kêu cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Chương Dương, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã điều động cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Xác nhận với phóng viên TTXVN, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, gồm 3 người tử vong tại hiện trường và 1 người tử vong tại bệnh viện.

Nhiều người bị thương được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã và Công an xã Chương Dương xác nhận vụ việc trên và cho biết, lực lượng chức năng của địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan khoanh vùng hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

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Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)
#cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ #Tai nạn giao thông #Tai nạn xe khách
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