Chính thức dừng đặt lịch đăng kiểm xe ôtô qua ứng dụng trực tuyến

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, đơn vị đã chấm dứt hợp tác với ứng dụng đặt lịch đăng kiểm TTDK và khuyến cáo chủ phương tiện đưa xe đến trực tiếp các trung tâm đăng kiểm khi có nhu cầu kiểm định, không cần thực hiện đăng ký hoặc đặt lịch thông qua ứng dụng này.

Theo đó, từ ngày 14/7 vừa qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam chính thức dừng phối hợp với ứng dụng TTDK do Công ty Cổ phần Chuyển đổi dữ liệu Sa Mộc phát triển và vận hành, sau khi hợp đồng hợp tác giữa hai bên hết hiệu lực.

Ngoài ra, hiện năng lực phục vụ của hệ thống các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã dư thừa để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp, không còn xảy ra tình trạng quá tải.

Vì vậy, chủ phương tiện có thể đưa xe trực tiếp đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào để thực hiện kiểm định mà không cần đăng ký, đặt lịch qua ứng dụng TTDK hoặc làm theo các hướng dẫn, gợi ý trên ứng dụng này.

Thực hiện theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, nhằm tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng kiểm và nâng cao chất lượng phục vụ, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng một ứng dụng trực tuyến mới và sẽ sớm đưa vào vận hành.

Theo đó, ứng dụng mới sẽ hỗ trợ người dân đăng ký kiểm định phương tiện trực tuyến, đồng thời tích hợp nhiều tiện ích và dịch vụ khác, góp phần đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện kiểm định xe cơ giới.

Trong thời gian chờ ứng dụng mới được triển khai, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân thực hiện kiểm định theo hình thức trực tiếp tại các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc để bảo đảm thuận tiện, đúng quy định.

Sau khi ứng dụng mới chính thức đi vào hoạt động, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thông báo công khai trên các kênh thông tin chính thức để người dân biết và sử dụng./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Dùng dữ liệu đăng kiểm xe để thay thế giấy tờ trong thủ tục hành chính Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về đăng kiểm phương tiện giao thông đủ điều kiện để khai thác và sử dụng thay cho thông tin trên nhiều loại giấy tờ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.