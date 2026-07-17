Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi

Ngày 17/7, thông tin từ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở đánh giá hiệu quả sau hơn 5 tháng triển khai Nghị quyết số 56/2025/NQ-Hội đồng Nhân dân của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn, đơn vị này đã hoàn thiện hồ sơ trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết nhằm mở rộng đối tượng được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế cho người đủ 60 đến dưới 75 tuổi trên địa bàn.

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 31/5/2026, toàn Thành phố đã cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 276.208 người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi theo Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND.

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, nhóm đối tượng này đã phát sinh 1,47 triệu lượt khám, chữa bệnh, với tổng chi phí được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả hơn 1.083 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy chính sách đã phát huy hiệu quả thiết thực, giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, đặc biệt đối với người có thu nhập không ổn định hoặc hoàn cảnh còn khó khăn.

Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương khám bệnh cho người dân xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi. Đề xuất cũng phù hợp với các chủ trương của Đảng và Nhà nước về thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư và Chiến lược quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới mục tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân và phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ Bảo hiểm y tế trong giai đoạn 2025-2030.

Kết quả khảo sát của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đối với 3.552 người dân cũng cho thấy sự đồng thuận rất cao đối với đề xuất mở rộng chính sách.

Đáng chú ý, 97,7% người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi được khảo sát đánh giá việc Thành phố hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế là cần thiết hoặc rất cần thiết; trong khi 98,2% người đang thụ hưởng chính sách hiện hành đánh giá chính sách mang lại hiệu quả thiết thực.

Nếu được thông qua, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành địa phương tiếp theo (sau Hà Nội và Hải Phòng) thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế cho toàn bộ người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi, góp phần hoàn thiện chính sách chăm sóc người cao tuổi ngay từ giai đoạn đầu của tuổi già.

Dự kiến, sẽ có 195.918 người thường trú từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi chưa có thẻ Bảo hiểm y tế được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng. Kinh phí dự kiến bổ sung để thực hiện chính sách khoảng 267,6 tỷ đồng mỗi năm.

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, đây là mức kinh phí không lớn so với quy mô ngân sách địa phương nhưng sẽ mang lại hiệu quả xã hội lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân và hạn chế nguy cơ tái nghèo do bệnh tật.

Hiện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang trình Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố xem xét đưa nội dung này vào chương trình xây dựng nghị quyết để sớm ban hành và triển khai trên thực tế.

Việc mở rộng chính sách sẽ tiếp tục khẳng định định hướng của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc lấy người dân làm trung tâm của chính sách an sinh xã hội, tăng cường đầu tư cho y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố./.

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người trên 60 tuổi Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi không thuộc diện hưu trí hay diện được ngân sách nhà nước bảo trợ.