Bộ Y tế: Tăng cường truyền thông, phát hiện phòng chống mua bán người

Hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" (30/7) năm 2026, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống mua bán người, đồng thời tăng cường tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

Theo đó, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu các đơn vị tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế, người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, đặc biệt là các hình thức lừa đảo thông qua tuyển dụng việc làm, môi giới xuất khẩu lao động, du học, kết hôn có yếu tố nước ngoài và trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng ngừa mua bán người; kỹ năng di cư an toàn, hợp pháp; kỹ năng sử dụng không gian mạng an toàn; quyền và nghĩa vụ của nạn nhân, gắn với việc bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ y tế.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu pháp luật, sân khấu hóa, treo băng rôn, pano, áp phích, phát hành tờ rơi, tài liệu truyền thông, xây dựng phóng sự, video clip và các sản phẩm truyền thông phù hợp nhằm lan tỏa thông điệp phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân.

Song song với đó, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường truyền thông về các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác tội phạm; đẩy mạnh quảng bá Tổng đài quốc gia về phòng, chống mua bán người (111), Tổng đài 113, tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID cùng các kênh tiếp nhận thông tin của Bộ Công an và công an địa phương, qua đó khuyến khích người dân chủ động phát hiện, tố giác tội phạm và hỗ trợ kịp thời các trường hợp là nạn nhân của mua bán người.

Đối với công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân, cũng như người đang trong quá trình được xác định là nạn nhân theo đúng quy định.

Các đơn vị cần tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; bảo đảm bí mật thông tin, quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ hỗ trợ theo quy định, bảo đảm nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi để nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

Bộ Y tế cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài quốc gia phòng, chống mua bán người (111), bảo đảm tiếp nhận thông tin, chuyển tuyến và hỗ trợ kịp thời các trường hợp cần thiết./.

Biên phòng Lào Cai triệt phá đường dây mua bán người xuyên biên giới Từ đơn tố giác của một nạn nhân 16 tuổi, lực lượng Biên phòng Lào Cai đã điều tra, triệt phá đường dây mua bán người xuyên biên giới, bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp đưa người sang Trung Quốc.