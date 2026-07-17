Tập trung cứu chữa nạn nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Chương Dương, thành phố Hà Nội, ngày 17/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã ban hành văn bản hỏa tốc gửi Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực để cấp cứu, điều trị các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 17/7/2026, tại Km198 trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ (đoạn qua công chui Hà Vỹ, thuộc địa phận xã Chương Dương, hướng về thành phố Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe khách mang biển kiểm soát 20C-172xx, chở 32 người, bất ngờ lao khỏi cao tốc và rơi xuống đường gom dân sinh.

Vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại chỗ, nhiều nạn nhân bị đa chấn thương và đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã khẩn trương triển khai công tác cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật cho các nạn nhân.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tập trung tối đa lực lượng y, bác sỹ, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế nhằm khẩn trương cứu chữa các trường hợp bị thương nặng, hạn chế thấp nhất số trường hợp tử vong và giảm thiểu hậu quả do vụ tai nạn gây ra.

Các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác cấp cứu, điều trị người bị nạn, kịp thời đề xuất các ý kiến, kiến nghị với Bộ Y tế để bảo đảm tốt nhất công tác cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu Sở Y tế thành phố Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thường xuyên cập nhật diễn biến công tác cấp cứu, điều trị người bệnh, báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế để theo dõi, chỉ đạo./.

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ Thủ tướng chỉ đạo điều tra, xử lý vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ nạn nhân kịp thời.