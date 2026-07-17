Quảng Ngãi: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, quy mô 1.200 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô 1.200 tỷ đồng.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, điều tra xác định đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Đức Nghiêm (32 tuổi, trú tại thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh) cầm đầu.

Cụ thể, từ khoảng tháng 2/2026 đến 10/7, Nghiêm đã sử dụng tài khoản tổng trên trang web bong88ag.com, sau đó phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng quản lý, tiếp tục chia nhỏ cho các đại lý và người chơi tham gia cá cược trên Internet.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Nghiêm. (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là một đường dây được tổ chức theo mô hình khép kín, phân tầng quản lý nhiều cấp độ, phân công vai trò cụ thể như đối tượng cầm đầu đến các đại lý cấp dưới đến người trực tiếp tham gia cá cược… nhằm điều hành hoạt động chặt chẽ và thanh toán thắng, thua bằng tiền trên không gian mạng.

Tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc lên đến gần 1.200 tỷ đồng.

Đây là một trong những vụ án cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từng bị phát hiện và triệt xóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng của Công an tỉnh đã làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời bóc tách các thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, tài khoản ảo, sim không chính chủ và các ứng dụng liên lạc bảo mật nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô 1.200 tỷ đồng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an tỉnh đã triệu tập hàng chục đối tượng có liên quan, thực hiện tạm giữ hình sự 7 đối tượng để tiếp tục điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính, thiết bị điện tử cùng nhiều tài liệu, dữ liệu và các tang vật liên quan để phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hơn 600 tỷ đồng. Công an tỉnh cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng có liên quan đến đường dây này./.

Đắk Lắk triệt xóa 3 đường dây cá độ bóng đá, quy mô gần 200 tỷ đồng Ba đối tượng cầm đầu đã liên hệ với những người không rõ nhân thân lai lịch nhận nhiều tài khoản cá độ bóng đá, sau đó chia nhỏ thành hàng chục tài khoản cấp dưới để trực tiếp tham gia cá cược.