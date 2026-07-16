Khởi tố đường dây sản xuất phụ gia thực phẩm giả quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sau nhiều tháng theo dõi, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm, thu giữ hàng trăm kg bột ngọt, hạt nêm, bột giặt giả cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, từ ngày 23/4/2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm giả, sau nhiều tháng thu thập tài liệu, chứng cứ. Vụ án được xác lập trên cơ sở phát hiện dấu hiệu hoạt động của đường dây này tại khu vực giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1987, ngụ phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu. Đại thu mua nguyên liệu trôi nổi gồm bột ngọt, hạt nêm, bột giặt; đặt làm bao bì, tem nhãn giả các thương hiệu nổi tiếng để sang chiết, đóng gói thành phẩm. Hàng hóa được tập kết tại kho ở xã Vĩnh Lộc do Phạm Thị Phương (sinh năm 1978, ngụ xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh) quản lý.

Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1987, ngụ phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu đại thu mua nguyên liệu trôi nổi gồm bột ngọt, hạt nêm, bột giặt; đặt làm bao bì, tem nhãn giả các thương hiệu nổi tiếng để sang chiết, đóng gói thành phẩm. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Lực lượng chức năng xác định, các đối tượng đã mua hơn 1,1 tấn nguyên liệu bột ngọt và khoảng 300 kg nguyên liệu hạt nêm để sản xuất hàng giả. Toàn bộ nguyên liệu đều không rõ nguồn gốc, không được kiểm định chất lượng. Nếu không bị phát hiện kịp thời, số hàng giả này có thể ảnh hưởng đến hàng chục nghìn bữa ăn của người dân.

Tại các điểm kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 149,22 kg bột ngọt giả nhãn hiệu; 52,41 kg hạt nêm giả nhãn hiệu; 547,99 kg bột giặt giả nhãn hiệu; hơn 160 kg nguyên liệu sản xuất hàng giả; số lượng lớn bao bì, tem nhãn giả, máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất, vận chuyển cùng hơn 12 điểm tạp hóa tiêu thụ hàng giả.

Đường dây hoạt động khép kín, trong đó Chu Văn Thanh (sinh năm 1976, ngụ xã Vĩnh Lộc) là chồng của Phương, Chu Văn Hữu (sinh năm 1998, ngụ xã Vĩnh Lộc) là con của Phương và Đậu Đức Minh (sinh năm 1990, ngụ xã Vĩnh Lộc) là con rể của Phương tham gia vận chuyển, phân phối đến nhiều cửa hàng tạp hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh. Các đối tượng liên lạc chủ yếu qua điện thoại, Zalo và thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng thu giữ 149,22 kg bột ngọt giả nhãn hiệu; 52,41 kg hạt nêm giả nhãn hiệu; 547,99 kg bột giặt giả nhãn hiệu; hơn 160 kg nguyên liệu sản xuất hàng giả. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Trong quá trình điều tra, một số đối tượng còn tìm cách tác động, hối lộ cán bộ nhằm né tránh xử lý nhưng đều bị lực lượng Công an kiên quyết đấu tranh, bác bỏ.

Ngày 29/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 05 bị can gồm: Nguyễn Văn Đại, Phạm Thị Phương, Chu Văn Thanh, Chu Văn Hữu và Đậu Đức Minh về tội "Sản xuất, mua bán hàng giả là phụ gia thực phẩm". Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan và các điểm tiêu thụ hàng giả.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, thông tin nhà sản xuất rõ ràng, còn hạn sử dụng và được phân phối qua các cơ sở uy tín. Trước khi mua và sử dụng, cần kiểm tra kỹ bao bì, tem chống giả, dấu hiệu nhận biết chất lượng sản phẩm. Việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc hàng giả có thể dẫn đến ngộ độc, nhiễm khuẩn, tích tụ chất độc hại và nhiều hậu quả lâu dài đối với sức khỏe. Khi phát hiện các sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần ngừng sử dụng và thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý./.