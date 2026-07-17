Lai Châu: Lũ quét ở Mường Than khiến 1 người tử vong, 4 người mất tích

Ngày 17/7, thông tin từ Công an xã Mường Than (Lai Châu) cho biết đến 13 giờ chiều nay, bước đầu đã xác định được có 1 người chết và 4 người mất tích do lũ quét xảy ra trên địa bàn.

Thi thể nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, chưa xác định được danh tính, được tìm thấy tại lòng hồ thủy điện Mường Mít, thuộc bản Mường Mít.

Bốn trường hợp mất tích được xác định là Lò Văn Chương (sinh năm 1995, trú tại bản Chít); Phạm Thị Liên (sinh năm 1994, trú tại xã Than Uyên); Phạm Bảo Châm (sinh năm 2015) và Phạm Xuân Trường (sinh năm 2018).

Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm người mất tích.

Hiện Quốc lộ 32 qua địa phận bản Chít (xã Mường Than) nước lũ đang dâng cao, đất đá tràn ra đường, các phương tiện không thể qua lại.

Phóng viên TTXVN tiếp tục cập nhật tình hình mưa lũ xảy ra ở xã Mường Than./.

Mưa lớn gây lũ quét ở Lai Châu, nhiều bản làng ngập trong nước lũ Ngày 17/7, có 15 ngôi nhà ở bản Chít, xã Mường Than, Lai Châu bị lũ cuốn, thoe đó, khoảng 32 hộ dân của bản bị cô lập hoàn toàn, nhiều hệ thống hạ tầng viễn thông, thông tin không thể liên lạc...