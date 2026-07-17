Bộ GD-ĐT công bố các chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 để tuyển chọn thực hiện từ năm 2027 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, danh mục gồm 11 chương trình khoa học và công nghệ, gồm:

1. Nghiên cứu, phát triển nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý nông nghiệp và thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Phát triển và ứng dụng công nghệ AIoT trong quản lý sức khỏe cá chim vây vàng (Trachinotus anak) nuôi thương phẩm tại Nam Trung Bộ.

3. Nghiên cứu phát triển và tối ưu hóa bằng trí tuệ nhân tạo các vật liệu nano đa chức năng dạng M-LnxOy/C.dots/chitosan (M= Cu, Ag; Ln= Pr, Nd, La, Ce) tổng hợp theo hướng xanh phục vụ nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường.

4. Phát triển công nghệ y tế số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu sức khỏe phục vụ chăm sóc sức khỏe thông minh trong sàng lọc, phát hiện sớm nguy cơ tim mạch và dự phòng đột quỵ trong cộng đồng tại Việt Nam.

5. Nghiên cứu phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính phục vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng liên kết hàn và sản xuất thông minh.

6. Nghiên cứu, phát triển một số công nghệ chiến lược lõi và sản phẩm UAV thông minh phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp và chuyển đổi số quốc gia.

7. Nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ trường học lắp ghép cho các xã biên giới đất liền Việt Nam.

8. Nghiên cứu, giải mã công nghệ lõi hệ thống cung cấp điện sức kéo, điều khiển, thông tin tín hiệu trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

9. Nghiên cứu công nghệ lưu trữ CO2 dạng hydrate, định hướng ứng dụng trong các thành hệ địa chất tại Việt Nam.

10. Phát triển nền tảng công nghệ sinh học số phục vụ thiết kế, thẩm định và tối ưu hóa quy trình chế biến nhiệt thực phẩm dựa trên dữ liệu vi sinh vật và dữ liệu động học nhiệt của Việt Nam.

11. Nghiên cứu phát triển vật liệu nano thấp chiều (0D - 2D) cho cảm biến thông minh và linh kiện bán dẫn./.

Hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Trong lộ trình hiện thực hóa Nghị quyết 57, việc nghiên cứu thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam được xem là bước đi cụ thể nhằm từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược. ​