Hà Tĩnh sắp xếp mạng lưới trường học, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho học sinh

Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Với việc giảm 60 trường (đạt gần 9,4%), ngành giáo dục địa phương đang nhanh chóng kiện toàn bộ máy, ổn định nhân sự và cơ sở vật chất nhằm bảo đảm quyền lợi học tập tốt nhất cho học sinh.

Chủ động thích ứng, nhanh chóng ổn định từ cơ sở

Trong lộ trình tinh gọn bộ máy, xã Tứ Mỹ là một trong những địa phương có quy mô sắp xếp trường học lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi hoàn thành phương án sáp nhập, toàn xã hiện còn 7 trường công lập (gồm 2 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở), giảm 5 đầu mối so với giai đoạn trước.

Đây là nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải bài toán dôi dư đầu mối và sắp xếp lại hệ thống trường lớp vốn manh mún.

Ông Hồ Phạm Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Tứ Mỹ chia sẻ đối với một địa bàn có quy mô sắp xếp lớn như Tứ Mỹ, thách thức lớn nhất chính là tâm lý của cán bộ, giáo viên và sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Do đó, trong suốt quá trình triển khai, địa phương đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở.

Mọi phương án sắp xếp, từ nhân sự đến dồn điểm trường đều được thực hiện công khai, minh bạch với nguyên tắc: lấy quyền lợi học tập của học sinh làm ưu tiên hàng đầu. Nhờ đó đến nay, các trường đều nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, nhận được sự đồng thuận của người dân và không phát sinh vướng mắc lớn.

Trường Tiểu học Trần Kim Xuyến (xã Tứ Mỹ) được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị là Trường Tiểu học Sơn Long và Trường Tiểu học Sơn Trà. Nhà trường hiện có 11 lớp với hơn 300 học sinh.

Để không gây xáo trộn trong việc đi lại và sinh hoạt của học sinh cùng phụ huynh, trong năm học đầu tiên sau sáp nhập (2026-2027), nhà trường vẫn duy trì hoạt động dạy và học tại 2 điểm trường cũ.

Cô Phạm Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Kim Xuyến cho biết sau sáp nhập, điều quan trọng nhất là nhanh chóng gắn kết đội ngũ, tạo được sự đồng thuận và thống nhất cao để mọi hoạt động chuyên môn không bị gián đoạn.

Dù năm học đầu tiên này trường vẫn phải quản lý và tổ chức dạy học song song ở 2 điểm trường, đồng thời triển khai bộ sách giáo khoa mới, nhưng tất cả cán bộ, giáo viên đều chủ động thích nghi. Nhà trường đã tích cực tổ chức tập huấn chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy liên trường. Đến thời điểm này, mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và học liệu đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón học sinh tựu trường.

Không chỉ ở các địa bàn vùng nông thôn, miền núi, tại khu vực đô thị trung tâm, công tác sáp nhập cũng được thực hiện khẩn trương và bài bản. Trường Mầm non Tân Hưng (phường Thành Sen) là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện sáp nhập theo phương án sắp xếp mạng lưới trường học của tỉnh. Trường được thành lập vào cuối tháng 5/2026 trên cơ sở hợp nhất Trường Mầm non Tân Giang và Trường Mầm non Hưng Đồng.

Đến nay, sau hơn hai tháng khẩn trương triển khai, bộ máy tổ chức của nhà trường đã cơ bản được kiện toàn. Với quy mô 15 nhóm lớp và hơn 400 học sinh học tập tại 2 điểm trường, công tác quản lý của Trường Mầm non Tân Hưng đã được tinh gọn.

Theo phương án nhân sự đã được phê duyệt, cán bộ quản lý dôi dư được bố trí giữ chức vụ phó hiệu trưởng, trong khi nhân viên kế toán được điều động linh hoạt đến các đơn vị trường học khác trên địa bàn đang thiếu nhân sự. Đội ngũ giáo viên đứng lớp cũng được sắp xếp, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực chuyên môn, bảo đảm các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ diễn ra nền nếp, ổn định.

Theo cô Trần Thị Thạch, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hưng: Đến thời điểm này, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cho từng tổ chuyên môn và chuẩn bị cơ sở vật chất tại cả hai điểm trường đã cơ bản hoàn thành.

Trường đang tập trung cao độ để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục bàn giao tài sản, tài chính theo đúng quy định; đồng thời tích cực triển khai công tác tuyển sinh, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để mang lại một môi trường học tập an toàn, thân thiện cho các cháu ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Tinh gọn bộ máy gắn với nâng cao chất lượng giáo dục

Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Đạo Trù hướng dẫn học sinh lớp 9 ôn tập. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới trường học phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngay từ đầu năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp sát sao với các huyện, thị xã để tiến hành rà soát kỹ hiện trạng trường lớp, xây dựng các phương án khả thi và triển khai đồng bộ ngay sau khi kết thúc năm học 2025-2026.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm đã giúp tiến độ thực hiện đạt hiệu quả cao. Đến ngày 1/7/2026, toàn bộ 34/34 xã, phường có trường thuộc diện sáp nhập theo thẩm quyền của 4 đơn vị trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp lại.

Toàn tỉnh có 145 trường thực hiện sắp xếp, qua đó giảm 54 trường công lập, thành lập mới 4 trường liên cấp tiểu học-trung học cơ sở và xóa bỏ hoàn toàn 4 điểm trường lẻ hoạt động kém hiệu quả. Sau đợt tổng rà soát và sắp xếp quy mô lớn này, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã giảm được 60 trường trên tổng số 639 trường, đạt tỷ lệ tinh giản gần 9,4%.

Thực tế cho thấy việc sáp nhập trường lớp luôn là bài toán nhạy cảm và phức tạp, đặc biệt là công tác sắp xếp cán bộ quản lý và bố trí giáo viên dôi dư. Dù bước đầu không tránh khỏi những tâm tư, băn khoăn từ phía đội ngũ cán bộ, giáo viên trực tiếp chịu tác động, song nhờ các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tâm tư và thực hiện chính sách nhân sự phù hợp, bộ máy các nhà trường sau sáp nhập đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, tạo tâm thế phấn khởi trước thềm năm học mới.

Phân tích sâu hơn về mục tiêu cốt lõi của chủ trương này, ông Bùi Nhân Sâm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh khẳng định mục tiêu của ngành không chỉ là giảm đầu mối mà hướng tới xây dựng mạng lưới trường lớp hợp lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Mọi phương án sắp xếp đều lấy học sinh làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục, từng bước chuyển từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục; qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng giáo dục.

Việc hoàn thành công tác sắp xếp mạng lưới trường lớp trước khi bước vào năm học mới 2026-2027 không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp bách về đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị mà còn tạo ra tiền đề vững chắc để ngành giáo dục Hà Tĩnh tập trung đầu tư theo chiều sâu; tạo động lực mạnh mẽ nâng cao chất lượng dạy và học, tiếp tục khẳng định vị thế của đất học Hà Tĩnh trong giai đoạn phát triển mới./.

Phú Thọ tái cấu trúc hệ thống giáo dục để nâng cao chất lượng sau hợp nhất Sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ có quy mô đứng thứ ba trong số 34 tỉnh, thành phố cả nước với mạng lưới trường, lớp phủ rộng.

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