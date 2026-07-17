Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt cựu cán bộ, công chức Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương sự tận tâm, trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Nhân kỷ niệm 24 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (17/7/2002-17/7/2026), chiều 17/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức gặp mặt cựu cán bộ, công chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tham dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các bộ, ngành và địa phương./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đóng góp của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên quan trọng và rất đáng tự hào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tuy chỉ triển khai trong 15 năm song đóng góp của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đối với phát triển, ổn định vùng Tây Nguyên và phụ cận là hết sức to lớn, quan trọng.