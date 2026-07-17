Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc kết nối, mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới

Ngày 17/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã phối hợp với Ủy ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc (CIFCF) tổ chức Hội thảo Thanh niên ưu tú Việt-Trung, nhằm hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao về đẩy mạnh giao lưu thanh niên, tạo diễn đàn để chuyên gia, doanh nhân và thế hệ trẻ hai nước trao đổi, mở rộng hợp tác.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, hội thảo có sự tham dự của hơn 60 đại biểu. Về phía Việt Nam có Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng đại diện các doanh nghiệp Vietnam Airlines, VietinBank, tập đoàn FPT và tập đoàn Café Trung Nguyên.

Về phía Trung Quốc có Chủ tịch CIFCF Thôi Vĩnh An, đại diện các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp như Dược Hồng Mao, Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc…

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Thanh Bình đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đại biểu, cho thấy hợp tác không chỉ được thúc đẩy bởi Chính phủ mà còn bởi cộng đồng doanh nghiệp và thanh niên. Năm 2026 là năm đầu tiên Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Trung Quốc thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, cả hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển mới. Việt Nam luôn coi trọng tăng cường hợp tác với Trung Quốc, khuyến khích mở rộng giao lưu giữa thanh niên, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và trung tâm đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch CIFCF Thôi Vĩnh An cho biết trong 28 năm qua, Ủy ban này đã duy trì quan hệ hữu nghị với hơn 100 Đại sứ quán và hơn 10 tổ chức thuộc Liên hợp quốc tại Trung Quốc, trong đó Đại sứ quán Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và hữu nghị giữa hai nước. Ông nhấn mạnh sự kiện ngày hôm nay là một bước đi cụ thể thực hiện lời khẳng định của lãnh đạo hai nước: “Tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc bắt nguồn từ nhân dân, và tương lai nằm ở thanh niên.''

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nông Đức Lai đánh giá Hội thảo Thanh niên ưu tú Việt Nam-Trung Quốc là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước mà còn tạo cơ hội thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại. Theo ông, sự tham gia của các doanh nghiệp và viện nghiên cứu hai nước giúp các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Tại hội thảo, các đại biểu và doanh nghiệp hai nước đã giới thiệu về doanh nghiệp, chia sẻ nhu cầu hợp tác và kinh nghiệm phát triển, đồng thời trao đổi sâu về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, chuyển đổi số, công nghệ hàng không, y tế và phát triển bền vững. Các bên cũng thảo luận về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư và xu hướng thị trường, qua đó giúp các doanh nghiệp trẻ định hình rõ hơn chiến lược phát triển phù hợp với xu thế mới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, bà Trần Quân Quân - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc, cho rằng việc Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Hội thảo Thanh niên ưu tú Việt Nam-Trung Quốc trong bối cảnh hai nước bước vào giai đoạn triển khai các mục tiêu phát triển mới có ý nghĩa thiết thực, góp phần hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và tạo nền tảng thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ.

Theo bà, thanh niên là lực lượng giữ vai trò quan trọng đối với tương lai của mỗi quốc gia; việc tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân văn sẽ mở ra những hướng hợp tác mới, đóng góp cho sự phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

Đánh giá về triển vọng hợp tác song phương, bà Trần Quân Quân nhận định quy mô thương mại giữa hai nước đang tiếp tục mở rộng, phản ánh nền tảng hợp tác kinh tế ngày càng chặt chẽ giữa hai đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, bà tin tưởng hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới, mang lại những kết quả tích cực và ấn tượng hơn trong thời gian tới./.

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