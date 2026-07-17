Kỷ luật khiển trách đối với nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế

Chiều 17/7, Thành ủy Huế ra thông cáo báo chí về việc Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật đảng viên.

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Huế.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng; trong đó có nội dung thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lưu Đức Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Chân Mây-Lăng Cô; nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế (nay là thành phố Huế).

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế về thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện chủ đầu tư Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế (từ tháng 12/2020-4/2024); đồng chí đã thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế, vi phạm quy chế làm việc; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bản thân đồng chí.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Lưu Đức Hoàn./.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế thi hành kỷ luật nhiều tổ chức, đảng viên vi phạm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân do sai phạm trong thực hiện Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế (nay là Thành ủy Huế).