Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị

Ngày 17/7, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Hang tám Thanh niên xung phong tại tỉnh Quảng Trị.

Tại Vũng Chùa-Đảo Yến, nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, phát triển theo con đường mà Đảng, Bác Hồ, các thế hệ cách mạng đi trước và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trọn đời phấn đấu, gây dựng.

Đoàn dâng hương tại Khu di tích Hang tám Thanh niên xung phong. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Khu di tích Hang tám Thanh niên xung phong - nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trước anh linh của các liệt sỹ, Đoàn đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến thầm lặng, quả cảm của thế hệ đi trước. Sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và lý tưởng sống cao đẹp vì độc lập, tự do của dân tộc./.

Quảng Trị - bàn thờ chung của Tổ quốc Từ Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị đến dòng sông Thạch Hãn, nơi đâu cũng in dấu sự hy sinh của biết bao người con từ mọi miền Tổ quốc.