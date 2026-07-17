Tri ân các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2026), ngày 17/7, đoàn công tác Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh), tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại Khu di tích, đoàn đã thành kính dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn trước anh linh hơn 4.000 liệt sỹ thanh niên xung phong trên cả nước và 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Thân Đức Nam cho biết, Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là "địa chỉ đỏ" của Hà Tĩnh mà còn là biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và sự cống hiến của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam.

Ông Thân Đức Nam nhấn mạnh mỗi lần trở về Đồng Lộc, các cựu thanh niên xung phong đều bồi hồi tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, mỗi người càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các cựu thanh niên xung phong.

Sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ sẽ luôn là nguồn động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục đoàn kết, cống hiến xây dựng và bảo vệ đất nước.

Là một trong những cựu thanh niên xung phong trở về Đồng Lộc dịp này, bà Dương Thị Thìn (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) không giấu được xúc động khi nhớ lại quãng đời tuổi trẻ trên chiến trường. Bà từng là thanh niên xung phong thuộc Đội 53, Đại đội C534, làm nhiệm vụ mở đường và bảo đảm giao thông trên tuyến Đường 21, đoạn từ Khe Giao (Hà Tĩnh) vào Tân Ấp (Quảng Trị).

Đoàn công tác Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Trong những năm tháng bom đạn ác liệt, lực lượng thanh niên xung phong luôn sẵn sàng lên đường khi có lệnh để giữ thông suốt tuyến vận tải. Nhiều đồng đội đã hy sinh, trong đó có người bạn thân Phạm Xuân Hóa ngã xuống khi làm nhiệm vụ xử lý bom nổ chậm ngày 18/9/1972-ký ức mà đến nay bà vẫn không thể quên.

Bà Thìn chia sẻ: "Trong những năm kháng chiến, tuổi trẻ của chúng tôi dành trọn cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Hôm nay trở về cuộc sống đời thường, nhiều cựu thanh niên xung phong vẫn còn khó khăn. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức là nguồn động viên rất lớn đối với những người đã cống hiến cho đất nước."

Ngã ba Đồng Lộc là một trong những "tọa độ lửa" ác liệt trên tuyến đường chiến lược Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Dưới mưa bom bão đạn, lực lượng thanh niên xung phong cùng các đơn vị làm nhiệm vụ đã kiên cường bám trụ, san lấp hố bom, bảo đảm mạch máu giao thông thông suốt. Sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong Tiểu đội 4, Đại đội 552 ngày 24/7/1968 đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Mỗi dịp tháng Bảy hằng năm, Ngã ba Đồng Lộc đón đông đảo người dân, cựu thanh niên xung phong và các đoàn công tác từ nhiều địa phương về dâng hương, tưởng niệm.

Những chuyến trở về không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.

‘Huyền thoại tuổi thanh xuân’: Những đóa hoa bất tử bước ra từ lòng đất mẹ Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Ngã ba Đồng Lộc được nhắc đến như một khúc tráng ca về tinh thần bất khuất, anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.