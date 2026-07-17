Cứu sống trẻ sơ sinh bị ngạt sau sinh bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy

Chiều 17/7, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết các bác sỹ Khoa Sơ sinh của bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp trẻ sơ sinh mắc bệnh não thiếu ôxy-thiếu máu cục bộ (HIE) do ngạt sau sinh bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy, giúp trẻ phục hồi tốt và giảm nguy cơ di chứng thần kinh.

Bệnh nhi là con của sản phụ N.T.P.U, trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ.

Trong suốt thai kỳ, sản phụ được quản lý thai nghén đầy đủ, không ghi nhận bất thường. Khi thai được 39 tuần, sản phụ sinh thường tại một cơ sở y tế tuyến dưới.

Ngay sau sinh, trẻ khóc yếu, giảm trương lực cơ, tím tái toàn thân, chỉ số Apgar ở phút đầu đạt 5 điểm. Các bác sỹ đã khẩn trương hồi sức sơ sinh tích cực ngay tại phòng sinh.

Sau khoảng 3 phút, tình trạng tuần hoàn và hô hấp của trẻ cải thiện, được hỗ trợ thở ôxy và chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị.

Tại Khoa Sơ sinh, qua thăm khám và theo dõi, trẻ xuất hiện suy hô hấp tiến triển, tăng trương lực cơ, giảm phản xạ bú và có các cơn co giật. Nhận định trẻ mắc bệnh não thiếu ôxy - thiếu máu cục bộ sau ngạt sơ sinh, êkíp điều trị đã hội chẩn khẩn với Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau khi đánh giá toàn diện, các chuyên gia thống nhất chẩn đoán trẻ mắc bệnh não thiếu ôxy-thiếu máu cục bộ mức độ vừa đến nặng và chỉ định thực hiện kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy trong thời gian vàng sau sinh.

Theo các bác sỹ, kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy sử dụng thiết bị chuyên dụng để kiểm soát nhiệt độ cơ thể trẻ ở mức 33,5 độ C trong 72 giờ, sau đó làm ấm theo phác đồ chuẩn.

Phương pháp này giúp giảm chuyển hóa của tế bào não, hạn chế tổn thương thứ phát sau thiếu ôxy, từ đó giảm nguy cơ hoại tử tế bào thần kinh và cải thiện tiên lượng lâu dài.

Trong quá trình điều trị, trẻ được theo dõi liên tục các chỉ số sinh tồn, chức năng hô hấp, tuần hoàn, thần kinh và các rối loạn chuyển hóa.

Trẻ được đội ngũ y, bác sỹ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ chăm sóc và điều trị sát sao. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau 72 giờ hạ thân nhiệt kết hợp hồi sức tích cực, trẻ tự thở bình thường, phản xạ bú và các phản xạ sơ sinh phục hồi tốt, không còn xuất hiện cơn co giật.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não cho thấy tổn thương nhu mô não được kiểm soát tốt. Các xét nghiệm đánh giá tình trạng nhiễm trùng, chức năng gan, thận và các cơ quan khác đều trong giới hạn bình thường.

Hiện, trẻ tiếp tục được theo dõi, đánh giá phát triển thần kinh theo phác đồ chuyên khoa.

Bác sỹ chuyển khoa 1 Dương Thị Hà, Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ) cho biết hạ thân nhiệt chỉ huy là phương pháp điều trị được khuyến cáo đối với trẻ sơ sinh đủ tháng hoặc gần đủ tháng mắc bệnh não thiếu ôxy-thiếu máu cục bộ mức độ vừa và nặng.

Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào việc chỉ định đúng đối tượng và triển khai trong 6 giờ đầu sau sinh. Khi thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong cũng như nguy cơ để lại các di chứng thần kinh như bại não, động kinh hoặc chậm phát triển tâm thần-vận động.

Theo các bác sỹ, bệnh não thiếu ôxy-thiếu máu cục bộ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và di chứng thần kinh ở trẻ sơ sinh. Do đó, việc nhận diện sớm, hồi sức đúng quy trình, chuyển tuyến kịp thời và triển khai hạ thân nhiệt chỉ huy trong thời gian vàng có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả điều trị.

Kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy được Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ triển khai từ tháng 12/2024. Việc làm chủ kỹ thuật cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại đã giúp bệnh viện nâng cao năng lực hồi sức sơ sinh, điều trị hiệu quả các trường hợp ngạt sơ sinh nặng ngay tại tuyến tỉnh, góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến và tạo điều kiện để trẻ được tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương./.

Trẻ sơ sinh có thể bị đột quỵ ngay trong những ngày đầu đời Ở trẻ sơ sinh, dấu hiệu đột quỵ thường xuất hiện vào ngày thứ hai sau sinh dưới dạng co giật cục bộ, giật một tay hoặc một chân, hoặc các cơn ngừng thở bất thường.