TP Hồ Chí Minh xây dựng app gọi cấp cứu, rút ngắn thời gian tiếp cận người bệnh

“Trung bình mỗi ngày, Tổng đài Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 1.500 cuộc gọi cấp cứu, Thành phố dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới cấp cứu ngoại viện đến vùng xa, đưa vào ứng dụng gọi cấp cứu di động, đặt mục tiêu rút ngắn thời gian tiếp cận người bệnh trong 15 phút.”

Thông tin được bác sỹ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại Hội nghị khoa học “Vươn tầm chuyên sâu - Kết nối cộng đồng” do Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 17/7.

Theo bác sỹ Nguyễn Duy Long, từ sau tháng 7/2025, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng diện tích và dân số cũng tăng lên hơn 14 triệu người. Dù tổng số giường bệnh tăng từ 134.000 lên 168.000 giường nhưng tỷ số giường bệnh trên 10.000 dân lại sụt giảm xuống từ 42 còn 35 và có sự phân bố chênh lệch giữa các khu vực nội và ngoại thành.

Trong bối cảnh này, cấp cứu ngoại viện đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ áp lực điều trị cho các bệnh viện.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 72 trạm cấp cứu vệ sinh công lập và tư nhân phủ rộng khắp địa bàn. Trung bình mỗi ngày, Tổng đài 115 tiếp nhận khoảng 1.500 cuộc gọi, trong đó chỉ khoảng 10%, tương đương 150 trường hợp là có nhu cầu cấp cứu thực sự; còn lại là các cuộc gọi tư vấn, gọi nhầm hoặc quấy rối.

Dù đã nỗ lực rút ngắn đáng kể thời gian xe cấp cứu 115 tiếp cận người bệnh chỉ còn khoảng 15 phút ở khu vực nội thành nhưng bác sỹ Nguyễn Duy Long thừa nhận, tại nhiều địa bàn vùng ven như Cần Giờ, Dầu Tiếng hay Hồ Tràm, thời gian này có thể kéo dài 15-30 phút hoặc lâu hơn do khoảng cách xa.

Khi thời gian tiếp cận người bệnh càng lâu, “thời gian vàng” trong cấp cứu ngày càng ngắn và đây chính là yếu tố khiến cấp cứu ngoại viện vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi.

“Người ngừng tim cần được ép tim trong 4 phút, bệnh nhân nhồi máu cơ tim cần can thiệp mạch vành trong khoảng 90 phút, còn người đột quỵ nhồi máu não cần điều trị tiêu sợi huyết trong 4,5 giờ đầu. Khi chúng ta càng rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường thì càng tăng khả năng cứu sống và giảm di chứng cho người bệnh," bác sỹ Nguyễn Duy Long phân tích.

Theo Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người dân ở các khu vực vùng ven, nhất là ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ vẫn chưa có thói quen gọi cấp cứu 115.

Cùng với đó, những bất cập về mặt công nghệ thông tin hiện tại khiến người dân khi gọi cấp cứu 115 xong nhưng không thể xác định được xe cấp cứu có đến hay không hoặc đến trong bao nhiêu phút nên thường tự di chuyển đến bệnh viện khi có tình huống cần cấp cứu.

Để giải quyết vấn đề này, Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai xây dựng ứng dụng (App) di động khẩn cấp.

Thông qua ứng dụng này, người dân có thể tương tác trực tiếp với hệ thống tương tự như mô hình định vị của các ứng dụng gọi xe công nghệ: nhìn thấy vị trí xe cấp cứu đang di chuyển, thời gian dự kiến tiếp cận hiện trường; đồng thời được kết nối trực tiếp với bác sỹ trên đường đi hoặc các chuyên gia y tế để nhận hướng dẫn sơ cứu tại chỗ.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng ban hành kế hoạch nâng cao năng lực cấp cứu ngoài bệnh viện tại các trạm y tế phường, xã, đặc khu trên địa bàn Thành phố từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Cụ thể, Sở Y tế sẽ chuẩn hóa năng lực cấp cứu cơ bản, sơ cấp cứu cộng đồng cho nhân viên y tế tại các trạm y tế; bảo đảm mỗi trạm y tế có đủ nhân sự được đào tạo, cập nhật kiến thức và kỹ năng cấp cứu ngoài bệnh viện theo quy định.

Từng bước xây dựng và phát triển mô hình điểm sơ cấp cứu ban đầu tại cộng đồng; ưu tiên khu vực đông dân cư, địa bàn có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, sự cố hoặc khó tiếp cận dịch vụ cấp cứu.

Trong giai đoạn 2026-2028, 100% trạm y tế phường, xã, đặc khu được khảo sát, đánh giá năng lực triển khai hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện, có ít nhất 2 nhân sự được đào tạo và cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học về cấp cứu cơ bản, sơ cấp cứu cộng đồng…

Giai đoạn 2028-2030 và những năm tiếp theo, 100% trạm y tế duy trì năng lực cấp cứu cơ bản và sơ cấp cứu cộng đồng theo quy định. Đảm bảo đầu tư, trang bị tối thiểu 1 xe cứu thương đạt tiêu chuẩn/100.000 dân.

Đặc biệt, Thành phố ưu tiên rút ngắn thời gian phản ứng cấp cứu; phấn đấu thời gian tiếp cận hiện trường tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế: dưới 8 phút tại khu vực đô thị và dưới 15 phút tại khu vực nông thôn./.

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