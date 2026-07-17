Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo cốt lõi

Vietnam AI Innovation Challenge 2026 và kế hoạch đăng cai IAIO 2027 nhằm phát triển nhân tài và tạo nên bệ phóng đưa hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo Việt Nam từng bước vươn tầm ra quốc tế.

Từ ngày 17-19/7, Vòng chung kết Chương trình Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026) sẽ chính thức diễn ra, là một giải đấu Hackathon quy mô lớn kéo dài trong 48 giờ liên tục, chương trình tập trung định hướng phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo cốt lõi (AI-native).

Đây là cuộc thi nằm trong khuôn khổ Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (Vietnam Innovation Challenge 2026) do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Tập đoàn Meta, Tổ chức AI for Vietnam Foundation, Tập đoàn FPT và Đại học Duy Tân phối hợp thực hiện.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp với UNESCO, Viện Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo và Kiểm định chất lượng (RIVA) cùng các bên liên quan chính thức phát động Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2027 (VAIO 2027), mở đầu cho cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế 2027 (International Artificial Intelligence Olympiad – IAIO 2027).

Chặng đua thực chiến

Trước thềm giờ G, đại diện ban tổ chức đã chia sẻ về tầm nhìn chiến lược và tinh thần thực chiến của đấu trường công nghệ này.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, nhấn mạnh chương trình này đã được Cổng Thông tin Nhà Trắng (Hoa Kỳ) ghi nhận là hoạt động tiêu biểu trong hợp tác về công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong thời gian tới, NIC sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các công nghệ chiến lược và trí tuệ nhân tạo, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026 kỳ vọng trở thành bệ phóng cho sự chuyển đổi toàn diện, nơi hội tụ giữa hoạt động đào tạo chuyên sâu công nghệ AI.

Đặt trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW, VAIC 2026 đóng vai trò thiết thực trong việc hình thành nguồn nhân lực AI chất lượng cao. Sự kiện khai mạc vào ngày 17/7 đã quy tụ nhiều góc nhìn chiến lược từ các nhà quản lý và chuyên gia đầu ngành.

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB chia sẻ bài toán vận hành thực tế của ngành tài chính-ngân hàng để thử thách tư duy ứng dụng của các đội thi. (Ảnh: Vietnam+)

Về quy mô, tính đến ngày 9/7/2026, VAIC 2026 đã thu hút gần 2.500 lượt đăng ký chính thức với hơn 300 đội thi hoàn thiện nhân sự, bao gồm cả các thí sinh quốc tế. Trước khi bước vào vòng chung kết 48 giờ liên tục tại Tòa nhà FPT, các đội thi đã trải qua giai đoạn đào tạo chuyên sâu (Bootcamp) kéo dài 5 tuần do các chuyên gia từ Google Research, Đại học Stanford, NVIDIA và Meta trực tiếp giảng dạy. Tiếp đó là chuỗi hành trình tiếp sức học đường (UniTour) diễn ra tại các trường: Cao đẳng FPT Polytechnic Đồng Nai, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học VinUniversity và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tại vòng chung kết, các đội thi sẽ giải quyết các bài toán thực tế thuộc 8 nhóm chủ đề chính, bao gồm: tài chính-ngân hàng, y tế, giáo dục, nông nghiệp, dịch vụ công thông minh, đổi mới sáng tạo, giải pháp vận hành doanh nghiệp vừa và nhỏ và phòng chống thiên tai.

Chất lượng giải pháp của các đội thi sẽ được thẩm định bởi Hội đồng Giám khảo Chung cuộc uy tín. (Ảnh: Vietnam+)

Hệ thống giải thưởng của cuộc thi có tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các giải thưởng Giải nhất, nhì và ba sẽ được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các giải thưởng chuyên đề dành cho những giải pháp nổi bật sẽ đến từ Meta, SHB, FPT, AI Singapore, AVSE và Vbee. Các thí sinh cũng có cơ hội phát triển lâu dài sau giải đấu, như cơ hội nghiên cứu tại Thụy Điển, cơ hội tuyển dụng tại SHB và FPT, hợp tác nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và tham dự vòng chung kết toàn cầu Vietnam AI Stars tại Silicon Valley, Hoa Kỳ.

Giải đấu Hackathon quy mô lớn kéo dài trong 48 giờ liên tục. (Ảnh: Vietnam+)

Khơi nguồn và nuôi dưỡng thế hệ tài năng

Song song với việc tìm kiếm các giải pháp thực tiễn cho doanh nghiệp, công tác phát hiện và nuôi dưỡng thế hệ học sinh có năng lực công nghệ ngay từ ghế nhà trường cũng được đẩy mạnh. Trong khuôn khổ Vòng chung kết VAIC 2026, Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2027 (VAIO 2027) đã chính thức được phát động. Đây là hoạt động tuyển chọn và bồi dưỡng những học sinh có năng lực vượt trội về toán học, khoa học máy tính và lập trình để thành lập đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2027 (IAIO 2027).

VAIO 2027 khơi dậy niềm đam mê khoa học, phát triển tư duy sáng tạo và tạo điều kiện để các em từng bước hội nhập với cộng đồng học thuật quốc tế.

(Ảnh: Vietnam+)

Theo kế hoạch của ban tổ chức, Vòng Sơ khảo quốc gia VAIO 2027 dự kiến diễn ra vào ngày 18/10/2026 tại nhiều địa phương trên cả nước, hướng đến đối tượng học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Những thí sinh có kết quả tốt nhất sẽ tham dự Vòng Chung kết quốc gia vào ngày 10/1/2027 tại Hà Nội. Kỳ thi không chỉ tập trung vào thành tích thi đấu mà hướng đến giá trị lâu dài, giúp học sinh rèn luyện tư duy tính toán, khả năng sáng tạo và định hướng nghề nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ mới.

Ban tổ chức cho biết IAIO là sân chơi học thuật quốc tế uy tín dành cho học sinh phổ thông, được sáng lập bởi Giáo sư John Shawe-Taylor, Chủ tịch IAIO kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về trí tuệ nhân tạo (IRCAI). Tại kỳ thi IAIO 2026 diễn ra ở Slovenia, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Thành tích này là bước đệm quan trọng để Việt Nam tự tin đăng cai IAIO 2027 tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 25/2-2/3/2027.

Đại diện ban tổ chức VAIO - IAIO 2027 chia sẻ mục tiêu của VAIO 2027 bên cạnh việc lựa chọn những học sinh có kết quả thi tốt nhất, chương trình còn khơi dậy niềm đam mê khoa học, phát triển tư duy sáng tạo và tạo điều kiện để các em từng bước hội nhập với cộng đồng học thuật quốc tế. Qua kỳ thi, ban tổ chức kỳ vọng góp phần gieo những hạt giống tri thức cho đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia trí tuệ nhân tạo của Việt Nam trong tương lai./.

Ban tổ chức kỳ vọng góp phần gieo những hạt giống tri thức cho đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia trí tuệ nhân tạo của Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

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