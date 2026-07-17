Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu 4 đề xuất về phát triển và quản trị AI

Ngày 17/7, trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Trí tuệ nhân tạo (AI) Thế giới 2026 và Hội nghị cấp cao về quản trị AI toàn cầu diễn ra tại Thượng Hải, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra 4 đề xuất về phát triển và quản trị trí tuệ nhân tạo (AI).



Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh điều đầu tiên là cần tuân thủ nguyên tắc cởi mở, hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo. Theo ông, cần khuyến khích phát triển mã nguồn mở, tăng cường tính cởi mở, hợp tác và chia sẻ nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp và mở rộng các ứng dụng AI trong thực tế.



Thứ hai, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi nâng cao nhận thức về rủi ro, bảo đảm AI an toàn và có thể kiểm soát. Ông nhấn mạnh cần bảo đảm AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người, đồng thời kêu gọi các bên phản đối việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia trong lĩnh vực AI hoặc đặt an ninh của một quốc gia lên trên lợi ích của các nước khác.



Ông Tập Cận Bình cũng đề cao tính bao trùm và thúc đẩy sự học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh. Theo ông, quá trình phát triển và ứng dụng AI không được làm xói mòn hoặc phá vỡ sự đa dạng của các nền văn minh thế giới cũng như bản sắc văn hóa của từng quốc gia.



Cuối cùng, ông kêu gọi tăng cường đoàn kết và hoàn thiện quản trị AI toàn cầu. Chủ tịch Trung Quốc cho rằng cần phát huy vai trò quan trọng của Liên hợp quốc, đồng thời thúc đẩy sự thống nhất và phối hợp trong chiến lược phát triển AI, các quy tắc quản trị và tiêu chuẩn kỹ thuật.



Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ cung cấp 5.000 cơ hội đào tạo và hội thảo về AI cho các nước đang phát triển trong vòng 5 năm tới. Theo đó, Trung Quốc sẽ thúc đẩy xây dựng các trung tâm hợp tác ứng dụng AI quốc tế với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên đoàn Arập, Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và nhóm BRICS.



Ngoài ra, Trung Quốc sẽ hỗ trợ 30 quốc gia ứng dụng hệ thống cảnh báo khí tượng sớm sử dụng AI mang tên MAZU nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trên toàn cầu./.

APEC 2026: Trung Quốc tăng hợp tác về AI, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự trong nửa cuối năm với trọng tâm là kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên.

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