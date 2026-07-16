Đời sống

Ấn Độ: Giẫm đạp tại một sự kiện tôn giáo khiến nhiều người bị thương

Vụ việc xảy ra tại khu vực Puri của bang Odisha trong một sự kiện tôn giáo thường niên diễn ra vào đầu ngày với rất đông người tham gia.

Bích Liên
Một sự kiện tôn giáo tại Ấn Độ. (Ảnh: NDTV/TTXVN)
Một sự kiện tôn giáo tại Ấn Độ. (Ảnh: NDTV/TTXVN)

Ngày 16/7, tại một sự kiện tôn giáo ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, đã xảy ra vụ giẫm đạp khiến nhiều người bị thương.

Vụ việc xảy ra tại khu vực Puri của bang Odisha trong một sự kiện tôn giáo thường niên diễn ra vào đầu ngày với rất đông người tham gia.

Hiện những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị và chưa có thêm thông tin chi tiết được cung cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giẫm đạp #sự kiện tôn giáo Ấn Độ
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