Ấn Độ: Giẫm đạp tại một sự kiện tôn giáo khiến nhiều người bị thương

Ngày 16/7, tại một sự kiện tôn giáo ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, đã xảy ra vụ giẫm đạp khiến nhiều người bị thương.

Vụ việc xảy ra tại khu vực Puri của bang Odisha trong một sự kiện tôn giáo thường niên diễn ra vào đầu ngày với rất đông người tham gia.

Hiện những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị và chưa có thêm thông tin chi tiết được cung cấp./.

Ấn Độ: Giẫm đạp tại đền thờ, ít nhất 10 người thiệt mạng Số người tham dự lễ hội tại đền đã vượt quá con số dự kiến, và ban quản lý đã không thể kiểm soát hiệu quả dẫn đến vụ giẫm đạp; cảnh sát lo ngại số người thiệt mạng có thể sẽ còn tăng.