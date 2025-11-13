Giẫm đạp tại buổi tuyển quân ở Ghana, nhiều người thiệt mạng

Theo thông báo ngày 12/11 của Lực lượng Vũ trang Ghana, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra rạng sáng cùng ngày tại Sân vận động El-Wak ở thủ đô Accra, trước khi bắt đầu vòng sơ tuyển cho đợt tuyển quân 2025-2026.

Giới chức quân đội cho biết vụ việc xảy ra khi một lượng lớn người dân bất ngờ dồn lên, phá vỡ hàng rào an ninh, tràn vào sân vận động trước giờ kiểm tra dự kiến.

Trong số các nạn nhân bị thương có ít nhất 5 người đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Quân y 37.

Tại bệnh viện, nhiều gia đình tập trung trong tâm trạng hoảng loạn, chờ tin người thân. Nhân viên y tế liên tục di chuyển cáng cứu thương trong khi lực lượng an ninh phải nỗ lực kiểm soát đám đông.

Tổng thống John Mahama đã tới thăm các nạn nhân, gọi đây là “sự kiện đau lòng.” Ông cho biết tình trạng chen lấn xảy ra khi cổng vào được mở và nhiều người bị ngã, dẫn đến bị giẫm đạp.

Một vụ giẫm đạp tương tự cũng được ghi nhận tại thành phố Kumasi phía Nam Ghana, khiến 5 người bị thương.

Quân đội Ghana cho biết đã tạm dừng toàn bộ hoạt động tuyển quân và thành lập ủy ban điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Giẫm đạp tại quốc tang cựu Thủ tướng Kenya, hàng chục người bị thương Hàng nghìn người đã tràn xuống sân vận động khi cố gắng tiếp cận quan tài của ông Odinga, khiến nhiều người ngã quỵ, bị gãy xương hoặc khó thở.