Thế giới

Châu Phi

Giẫm đạp tại buổi tuyển quân ở Ghana, nhiều người thiệt mạng

Một lượng lớn người dân bất ngờ dồn lên, phá vỡ hàng rào an ninh, tràn vào Sân vận động El-Wak ở thủ đô Accra trước giờ kiểm tra dự kiến khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Linh Tô
Vòng sơ tuyển cho đợt tuyển quân 2025-2026 diễn ra tại Sân vận động El-Wak ở thủ đô Accra. (Nguồn: BBC)
Vòng sơ tuyển cho đợt tuyển quân 2025-2026 diễn ra tại Sân vận động El-Wak ở thủ đô Accra. (Nguồn: BBC)

Theo thông báo ngày 12/11 của Lực lượng Vũ trang Ghana, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra rạng sáng cùng ngày tại Sân vận động El-Wak ở thủ đô Accra, trước khi bắt đầu vòng sơ tuyển cho đợt tuyển quân 2025-2026.

Giới chức quân đội cho biết vụ việc xảy ra khi một lượng lớn người dân bất ngờ dồn lên, phá vỡ hàng rào an ninh, tràn vào sân vận động trước giờ kiểm tra dự kiến.

Trong số các nạn nhân bị thương có ít nhất 5 người đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Quân y 37.

Tại bệnh viện, nhiều gia đình tập trung trong tâm trạng hoảng loạn, chờ tin người thân. Nhân viên y tế liên tục di chuyển cáng cứu thương trong khi lực lượng an ninh phải nỗ lực kiểm soát đám đông.

Tổng thống John Mahama đã tới thăm các nạn nhân, gọi đây là “sự kiện đau lòng.” Ông cho biết tình trạng chen lấn xảy ra khi cổng vào được mở và nhiều người bị ngã, dẫn đến bị giẫm đạp.

Một vụ giẫm đạp tương tự cũng được ghi nhận tại thành phố Kumasi phía Nam Ghana, khiến 5 người bị thương.

Quân đội Ghana cho biết đã tạm dừng toàn bộ hoạt động tuyển quân và thành lập ủy ban điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lực lượng Vũ trang Ghana #Giẫm đạp #Tuyển quân Ghana
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Máy bay Cessna thuộc Tổ chức Bác sĩ Hàng không AMREF gặp nạn tháng 8/2025. (Ảnh: Reuters)

Rơi máy bay tại Kenya khiến 12 người gặp nạn

Chiếc máy bay xuất phát từ Diani và đang trên hành trình tới Kichwa Tembo thì xảy ra tai nạn, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ việc.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm giữa hai bên. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tuyên bố chung Việt Nam-Nam Phi

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung.