Nhận diện thách thức, khơi thông động lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày 15-16/7, thông qua 30 nghị quyết với sự thống nhất rất cao của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn dự kỳ họp.

Trong các nghị quyết được thông qua, đáng chú ý là Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2026.

Địa phương xác định thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh; quyết tâm cả năm 2026, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng từ 8%, phấn đấu tăng 8,8 - 9,4% trong điều kiện thuận lợi, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên.

Trong lĩnh vực kinh tế, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút dự án thứ cấp, nâng tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp; ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tiết kiệm tài nguyên và có khả năng tham gia chuỗi giá trị; thực hiện đồng bộ các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy xuất khẩu, thương mại điện tử và tiêu thụ sản phẩm chủ lực; phát triển logistics, kho vận, vận tải đa phương thức và thương mại biên giới.

Tỉnh tăng cường kết nối Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh với khu công nghiệp, khu kinh tế, đô thị và cảng biển phía Đông tỉnh, góp phần giảm chi phí vận chuyển, mở rộng thị trường.

Gia Lai tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường; đẩy nhanh các dự án đã được chấp thuận, ký kết, kiên quyết xử lý dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả; tập trung thu hút dự án lớn về chế biến, năng lượng sạch, đô thị, du lịch, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn; hỗ trợ doanh nghiệp, kinh tế tư nhân phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng các tầng lớp nhân dân, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 16,5 ngàn tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán năm, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục tăng trưởng; nhiều dự án hạ tầng chiến lược, công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh được tập trung triển khai, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng.

Trong 6 tháng năm 2026, toàn tỉnh thu hút 165 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 164,7 nghìn tỷ đồng; có 2.075 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2025.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất cho rằng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục như: Tiến độ thực hiện và giải ngân một số dự án đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc; quản lý đất đai, tài nguyên ở một số nơi còn bất cập; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên một số địa bàn còn diễn biến phức tạp...

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua 30 nghị quyết với sự thống nhất cao của các đại biểu. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu; phân tích rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm, có giải pháp cụ thể, quyết liệt để khắc phục trong thời gian tới.Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung khẳng định, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 30 nghị quyết với sự thống nhất rất cao của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Đây là những nghị quyết quan trọng, bao quát nhiều lĩnh vực phát triển của tỉnh, góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy; hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng thời tạo cơ sở pháp lý để huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị, ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường phối hợp theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh toàn dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh./.

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