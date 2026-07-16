Ngày 16/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cùng các sở, ngành địa phương liên quan cần khẩn trương hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050, hướng tới xây dựng khu kinh tế tổng hợp đa ngành, trở thành cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Hồng, tạo động lực phát triển kinh tế biển, công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ chất lượng cao.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, quá trình lập quy hoạch đã bám sát nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ý kiến góp ý tại hội nghị trước đó để tiếp tục hoàn thiện đồ án.

Phương án quy hoạch bước đầu xác định rõ vai trò của Khu kinh tế Ninh Cơ là khu chức năng tổng hợp đa lĩnh vực, đóng vai trò "đầu phát triển phía Nam" của tỉnh Ninh Bình, góp phần hình thành không gian phát triển mới gắn với kinh tế biển.

Phương án quy hoạch, không gian phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ được tổ chức trên cơ sở ba trục kết nối gồm tuyến tỉnh lộ 490, trục kết nối với đường cao tốc và tuyến đường ven biển; ba hành lang sinh thái gồm hành lang du lịch - dịch vụ ven biển, hành lang sông Ninh Cơ và hành lang sông Đáy; ba trung tâm động lực gồm trung tâm khu kinh tế tại cửa sông Ninh Cơ, trung tâm khu công nghiệp - cảng biển và trung tâm đô thị dịch vụ, đổi mới sáng tạo.

Quy hoạch cũng phân chia ba vùng phát triển với các chức năng về đô thị, du lịch, dịch vụ, công nghiệp và cảng biển, đồng thời định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tăng cường kết nối đa phương thức bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy nhằm nâng cao năng lực thu hút đầu tư.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng đồ án, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 21/7/2026.

Trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, tỉnh yêu cầu rà soát, cập nhật các số liệu về dân số, nhu cầu lao động, chỉ tiêu sử dụng đất, quy hoạch cấp nước và xử lý chất thải; đồng thời đánh giá đầy đủ hơn tác động của hệ thống đường sắt, cảng hàng không và các dự án năng lượng đối với định hướng phát triển của khu kinh tế.

Một trong những nội dung đáng chú ý là nghiên cứu mở rộng khoảng 16.000 ha diện tích mặt biển để xây dựng tổ hợp cảng biển nước sâu, phù hợp với quy hoạch đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, đây sẽ là cơ sở để nghiên cứu mở rộng quy mô Khu kinh tế Ninh Cơ từ gần 13.950 ha lên khoảng 29.950 ha trong thời gian tới.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu đơn vị lập quy hoạch làm rõ hơn vị trí, vai trò của Khu kinh tế Ninh Cơ trong mô hình phát triển không gian của tỉnh; tính toán phương án quy hoạch bảo đảm hài hòa giữa phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái ven biển, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế tác động đến rừng phòng hộ, khu Ramsar Vườn quốc gia Xuân Thủy và khu dự trữ sinh quyển cửa sông Đáy.

Bên cạnh đó, các dự án động lực cần được rà soát, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn, trong đó ưu tiên hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối nhằm nâng cao năng lực thu hút các dự án quy mô lớn.

Quy hoạch cũng sẽ được bổ sung các nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, hạ tầng xã hội, bãi đỗ xe phục vụ du lịch và nghiên cứu kinh nghiệm phát triển các khu kinh tế thành công trong và ngoài nước để đề xuất cơ chế phát triển phù hợp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu phương án đô thị lấn biển, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các bước tiếp theo về quy hoạch, phát triển khu đô thị biển và khu du lịch. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát phương án sử dụng đất, quy hoạch các mỏ cát biển, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trong khu vực quy hoạch và khu vực nghiên cứu mở rộng Khu kinh tế Ninh Cơ, bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế biển và quy định của pháp luật./.