Cần Thơ và Kazakhstan mở triển vọng hợp tác năng lượng, nông nghiệp

Chiều 16/7, Đoàn công tác do ông Kanat Tumysh, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tìm hiểu khả năng triển khai dự án tổ hợp công nghiệp tích hợp ứng dụng công nghệ tái chế phụ phẩm nông nghiệp.

Theo đoàn công tác, một dự án tổ hợp công nghiệp tích hợp ứng dụng công nghệ tái chế phụ phẩm nông nghiệp đang dự kiến được triển khai với nguyên liệu đầu vào là trấu.

Theo đó, dự kiến có khoảng 1 triệu tấn trấu được xử lý mỗi năm, với công nghệ tiên tiến đã được phát triển tại Kazakhstan. Nhiệm vụ ưu tiên hiện nay là đảm bảo nguồn nguyên liệu tại các tỉnh trồng lúa thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Kanat Tumysh, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam, buổi làm việc mở ra triển vọng hợp tác ở các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và vận tải giữa các đối tác hai bên.

Dự án tổ hợp công nghiệp tích hợp ứng dụng công nghệ tái chế phụ phẩm nông nghiệp, sử dụng nguyên liệu trấu có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế xanh.

Tại buổi làm việc, Đại sứ cũng gửi lời mời lãnh đạo thành phố đến thăm Kazakhstan và tìm hiểu, ký kết thỏa thuận hợp tác với 1 thành phố của Kazakhstan.

Đoàn công tác cũng kỳ vọng khi triển khai, thành phố có thể hỗ trợ khâu vận chuyển nguyên liệu và đảm bảo nguồn cung cấp điện cho nhà máy, dự kiến thực hiện vào năm 2027. Với quy mô lớn, đối tác Kazakhstan kỳ vọng sẽ tìm được nguồn nhân lực là các chuyên gia về hóa học, năng lượng, luyện kim tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng thông tin với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như tiềm năng, định hướng phát triển về thương mại, dịch vụ, logistics, giáo dục, y tế và khoa học - công nghệ.

Với lợi thế lớn về nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo, mỗi năm, thành phố có diện tích gieo trồng trên 700.000 ha lúa, sản lượng khoảng 4,6 triệu tấn, tạo nguồn phụ phẩm nông nghiệp dồi dào.

Hiện với 136 doanh nghiệp xay xát, chế biến lúa gạo đang hoạt động, Cần Thơ có nguồn trấu rất lớn để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp chế biến và kinh tế tuần hoàn.

Thành phố hoan nghênh sự quan tâm của đối tác Kazakhstan đối với thành phố, trong đó có ý tưởng về Dự án tổ hợp công nghiệp tích hợp ứng dụng công nghệ tái chế phụ phẩm nông nghiệp.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, Dự án có ý nghĩa đối với người sản xuất lúa gạo. Hiện nay, Cần Thơ đang tập trung triển khai Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long; chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tăng giá trị trong sản xuất lúa gạo. Ngoài sản xuất sản phẩm chính là lúa, gạo, sản phẩm phụ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao thu nhập cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng bày tỏ ủng hộ ý tưởng đề xuất dự án và thống nhất tiến tới biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 bên. Đồng thời, giao Sở Ngoại Vụ làm đầu mối kết nối tham mưu nội dung dự thảo biên bản ghi nhớ hợp tác.

Liên quan đến vị trí quy hoạch đất đai thực hiện dự án, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát. Sở Tài Chính hướng dẫn đối tác về các thủ tục đầu tư.

Hiện Cần Thơ có 123 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 7,1 tỷ USD cùng 10 khu công nghiệp đang hoạt động và tiếp tục mở rộng. Đây là nền tảng thuận lợi để phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn./.

Cần Thơ cùng doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác nâng cao chuỗi giá trị nông sản Là trung tâm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ hiện đóng góp hơn 50% sản lượng lúa, khoảng 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản và gần 90% sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam.

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