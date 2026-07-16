Cục Hải quan yêu cầu thông quan nhanh hàng nông sản xuất khẩu

Ngày 16/7, Cục Hải quan đã có công văn gửi các Chi cục Hải quan khu vực yêu cầu triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thông quan đối với hàng hóa nông sản xuất khẩu, đặc biệt là sầu riêng xuất khẩu tại cửa khẩu nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và hạn chế tình trạng ùn ứ.

Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực tạo điều kiện tối đa và thực hiện thông quan nhanh chóng trong ngày đối với hàng hoá xuất khẩu là hàng nông, lâm, thuỷ sản tại địa bàn (kể cả ngoài giờ hành chính); bố trí cán bộ, công chức giải quyết thủ tục thông quan và giám sát hàng hóa xuất khẩu ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ.

Đồng thời, giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hoá, trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo đề xuất gửi Cục Hải quan để được hướng dẫn.

Bên cạnh đó, phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi tại khu vực cửa khẩu bố trí địa điểm và tạo điều kiện cho việc bảo quản, phân loại hàng hóa của doanh nghiệp trong thời gian chờ xuất khẩu, tránh ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa nông, lâm, thủy sản xuất khẩu.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các Chi cục hải quan thường xuyên cập nhật tình hình xuất khẩu hàng hóa là nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quản lý, cung cấp thông tin, khuyến cáo kịp thời tới các doanh nghiệp xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn điều tiết giao thông cho xe ra vào không bị ùn tắc, ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa.

Các Chi cục Hải quan khu vực cũng được yêu cầu thường xuyên trao đổi với Hải quan cửa khẩu phía Trung Quốc để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh giữa 2 bên, kịp thời thông báo cho các doanh nghiệp Việt Nam biết những thay đổi về chính sách quản lý, kiểm tra của Hải quan Trung Quốc để nắm bắt thông tin và thực hiện đúng.

Đối với các lô hàng đã thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, trường hợp không đủ điều kiện để nhập khẩu vào Trung Quốc, nếu doanh nghiệp đề nghị tái nhập trở lại thì ưu tiên, tạo điều kiện để giải quyết nhanh chóng thủ tục tái nhập.

Cục Hải quan nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, làm phát sinh chi phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp./.

Mỗi lô nông sản Việt nhập khẩu vào EU cần có "giấy khai sinh" Khi EU hoàn tất khung pháp lý của Quy định chống phá rừng (EUDR), doanh nghiệp Việt cần tận dụng thời gian để xây dựng hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc, duy trì khả năng xuất khẩu sang EU.