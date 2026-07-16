Hà Nội: Chưa phát hiện việc đầu cơ, trục lợi sau điều chỉnh giá xăng dầu

Mặc dù giá bán lẻ xăng dầu trong nước đồng loạt tăng từ 15 giờ ngày 16/7/2026, thị trường xăng dầu trên địa bàn Hà Nội vẫn duy trì ổn định.

Qua kiểm tra, giám sát của lực lượng quản lý thị trường, các cửa hàng kinh doanh hoạt động bình thường, nguồn cung được bảo đảm, chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc bán hàng cầm chừng để trục lợi.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, ngay sau kỳ điều hành giá của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, 25 Đội Quản lý thị trường đã tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường nắm bắt diễn biến thị trường và hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu, khí hóa lỏng (LPG).

Công tác kiểm tra được triển khai theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND thành phố Hà Nội và Sở Công Thương nhằm bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định thị trường và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nếu phát sinh.

Kết quả giám sát trong ngày 16/7 cho thấy hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn đều mở cửa kinh doanh bình thường, thực hiện niêm yết công khai giá bán và bán đúng theo mức giá được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Nguồn hàng tại các doanh nghiệp đầu mối và đại lý bán lẻ cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, không xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn cung hay người dân tập trung mua tích trữ trước và sau thời điểm điều chỉnh giá.

Theo quyết định điều hành của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 16/7, giá xăng E5RON92 tăng 635 đồng, lên tối đa 19.826 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 547 đồng, lên tối đa 20.550 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng mạnh nhất với mức tăng 1.584 đồng, lên 23.329 đồng/lít; dầu mazut tăng 724 đồng, lên 14.459 đồng/kg.

Đây là lần điều chỉnh tăng trở lại sau kỳ giảm giá ngày 9/7. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, việc giá nhiên liệu tăng có thể tạo thêm áp lực đối với chi phí vận tải, logistics và sản xuất, nhất là đối với những doanh nghiệp sử dụng nhiều nhiên liệu.

Tuy nhiên, mặt bằng giá bán lẻ xăng dầu trong nước hiện vẫn ở mức phù hợp với diễn biến của thị trường thế giới và tiếp tục thấp hơn so với một số quốc gia trong khu vực và có chung đường biên giới với Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý là sau hơn một tháng triển khai kinh doanh đại trà xăng sinh học E10, thị trường đã dần đi vào ổn định.

Theo ghi nhận của lực lượng quản lý thị trường, các cửa hàng bán lẻ đều triển khai kinh doanh theo đúng lộ trình, lượng phản ánh của người tiêu dùng về chất lượng và việc sử dụng nhiên liệu sinh học giảm đáng kể so với thời điểm mới triển khai.

Song song với đó, công tác kiểm tra chất lượng nhiên liệu, lưu mẫu và truy xuất nguồn gốc vẫn được các cơ quan chức năng duy trì nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và tính minh bạch của thị trường.

Không chỉ đối với xăng dầu, thị trường khí hóa lỏng (LPG) trên địa bàn Hà Nội cũng tiếp tục giữ được sự ổn định.

Giá gas bán lẻ tại các cửa hàng không có biến động đáng kể, nguồn cung đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh LPG.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong ngày 16/7, qua công tác giám sát địa bàn không phát sinh vụ việc vi phạm phải kiểm tra, xử lý.

Kết quả này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tiếp tục được nâng lên, đồng thời phản ánh hiệu quả của việc duy trì kiểm tra thường xuyên kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường theo dõi sát diễn biến cung - cầu và giá cả thị trường; tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá, duy trì nguồn cung, nhất là trong bối cảnh giá năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại hoặc lợi dụng biến động giá nhằm trục lợi, góp phần bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định, minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng./.

Giá xăng dầu điều chỉnh thế nào từ 15 giờ hôm nay? Bộ Công Thương vừa thông báo điều chỉnh điều chỉnh giá bán xăng dầu từ 15 giờ hôm nay, theo đó xăng E10RON95-III có giá mới là 20.550 đồng/lít và dầu diesel 0.05S có giá 23.329 đồng/lít.

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