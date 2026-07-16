Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan khu vực III tăng hơn 12%

Theo Chi cục Hải quan khu vực III, từ đầu năm đến ngày 12/7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại Chi cục đạt trên 66,7 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt trên 31,3 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt trên 35,4 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế đạt trên 12,7 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025. Mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu gồm linh kiện phụ tùng xe máy, bia rượu, máy móc thiết bị, đồ nội thất… Thu ngân sách nhà nước đến 12/7 đạt trên 53.000 tỷ đồng, đạt trên 61% chỉ tiêu được giao.

Tổng số doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan là trên 27.400 doanh nghiệp (tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2025), trong đó có trên 1.300 doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất với tổng số gần 1,3 triệu tờ khai.

Từ nay đến cuối năm, Chi cục Hải quan khu vực III tiếp tục củng cố, hoàn thiện cơ chế vận hành và các hệ thống phần mềm hỗ trợ triển khai thông quan tập trung; triển khai các giải pháp thu, chống thất thu ngân sách nhà nước; quyết liệt giải quyết những công việc còn tồn đọng như tờ khai tồn trên hệ thống, hàng tồn tại cảng, tiền thừa trên hệ thống, tiền nợ thuế/phí hải quan…

Chi cục cũng sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả, ứng dụng thực tế cao về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng phương án giám sát, quản lý hiệu quả, đảm bảo thực hiện mục tiêu quản lý hải quan hiện đại… giai đoạn tới.

Trước đó, trong những tháng đầu năm 2026, theo lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực III, Chi cục đã thành lập các đoàn công tác làm việc trực tiếp với một số doanh nghiệp đối tác quan trọng để chủ động nắm tình hình, kế hoạch kinh doanh, sản xuất cũng như trực tiếp lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để có biện pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hoạt động nghiệp vụ của công chức Đội thông quan (Chi cục Hải quan Khu vực III). (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Cùng với đó, trên cơ sở chủ động phân tích, đánh giá, dự báo tác động của cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tại khu vực Trung Đông, Chi cục Hải quan khu vực III đã tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng xem xét giảm mức thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa nhập khẩu là xăng, dầu, khí trong những tháng cuối năm 2026.

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Chi cục Hải quan khu vực III, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 20/4/2026 quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với mặt hàng lỏng (xăng, dầu, khí) là 0 đồng.

Sau khi có Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND, Chi cục Hải quan khu vực III đã tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng, dầu và khí hóa lỏng để phổ biến, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết, đồng thời tiếp tục lắng nghe, ghi nhận những ý kiến phát biểu của doanh nghiệp để cùng thảo luận, tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, quy trình thủ tục, hạ tầng, logistics... liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng, dầu, khí hóa lỏng.

Cùng với đó, Chi cục cũng đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 300 đại biểu đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp làm thủ tục tại đơn vị để tuyên truyền một số văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật trong lĩnh vực hải quan, việc triển khai mô hình thông quan tập trung và thẳng thắn đối thoại, giải đáp trực tiếp những câu hỏi, ý kiến vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ, quy trình thông quan tập trung, hệ thống công nghệ thông tin cũng như một số vấn đề liên quan đến công tác phối hợp giữa Chi cục Hải quan khu vực III với các sở, ban, ngành thành phố trong hỗ trợ giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, Chi cục Hải quan khu vực III là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm mô hình thông quan tập trung từ 1/6.

Để triển khai mô hình này, Chi cục đã tập huấn quy trình thông quan tập trung đến cộng đồng doanh nghiệp qua nhiều hình thức gồm trực tiếp cho hơn 500 người đại diện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố và trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội với sự theo dõi trực tuyến của gần 15.000 người để phổ biến, hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp về tổ chức bộ máy, quy trình nghiệp vụ và hệ thống công nghệ thông tin.

Sau khi thực hiện thông quan tập trung, các đơn vị đã tập trung xử lý được gần 90% lượng tờ khai tồn tại ở 4 hải quan cửa khẩu chưa hoàn thành thủ tục.

Lượng tờ khai còn lại đều đã được phân loại, xác định cụ thể lý do tồn đọng, trong đó phần lớn là các tờ khai đã giải phóng hàng, mang hàng về bảo quản, tờ khai đang trong quá trình xử lý vi phạm hành chính hoặc đang trong quá trình phối hợp với cơ quan công an xác minh, xử lý theo quy định, với lượng tờ khai tồn trước khi thực hiện thông quan tập trung là 4.117 tờ khai./.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng năm 2026 tăng 27,1% Sáu tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD.