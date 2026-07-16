Thúc đẩy giao thương, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, nhằm tăng cường hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Algeria, sáng 16/7, Thương vụ Việt Nam tại Algeria đã tổ chức hội nghị dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến để kết nối các doanh nghiệp hai nước và mời gọi các doanh nghiệp Algeria tới tham gia Hội chợ Nguồn cung ứng Quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Gần 20 doanh nghiệp Việt Nam với các sản phẩm đa dạng đã tham dự sự kiện này, trong đó có một vài doanh nghiệp đã và đang xuất khẩu sản phẩm sang một số nước châu Phi.

Về phía Algeria, đại diện 15 doanh nghiệp, tổ chức thương mại và nhà báo đã đến tham dự Hội nghị trực tiếp.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria đạt 284 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó càphê thô chiếm tới 85% tổng giá trị xuất khẩu.

Các mặt hàng Việt Nam xuất sang Algeria chủ yếu gồm càphê thô, hạt điều, hạt tiêu, cơm dừa, sản phẩm hóa chất, thủy sản... Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Algeria chủ yếu là bột minh quyết, quả chà là, chân gà...

Phát biểu tại hội nghị, ông Mohamed Nabil - đại diện Diễn đàn Thương mại, Đầu tư, Công nghiệp Algeria (Afieti), đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp xuất khẩu chân gà sang Việt Nam - cho biết phía Algeria có nhu cầu nhập khẩu từ Việt Nam các mặt hàng gia vị, càphê, hạt điều và cơm dừa; trong khi muốn xuất khẩu sang Việt Nam quà chà là, dầu oliu và đặc biệt là tinh dầu tự nhiên (nguyên liệu chất lượng cao cho ngành mỹ phẩm của Việt Nam).

Ông mong muốn sẽ có cách tiếp cận mới giữa hai bên thay vì chỉ xuất nhập khẩu thông thường, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư liên doanh, liên kết tại Algeria để từ đó tiếp cận thị trường chung của cả châu Phi.

Đại diện một công ty của Algeria bày tỏ mong muốn nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất các loại nước sốt (như sốt mayonnaise) và đưa các dòng sản phẩm này vào thị trường Việt Nam nói riêng, châu Á nói chung.

Một công ty khác cho biết đang tìm kiếm đối tác châu Á, đặc biệt là Việt Nam, có thể quản lý và vận hành trung tâm trị liệu bằng nước biển. Doanh nghiệp này cần hỗ trợ đào tạo nhân lực (về kỹ thuật massage, trị liệu) và cung cấp các công nghệ, bí quyết mới nhất trong lĩnh vực này.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Algeria. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Ông Kerroud Abdelhamid - cố vấn quan hệ đối ngoại của Afieti - bày tỏ quan tâm đến các linh kiện điện tử (thành phẩm hoặc bán thành phẩm) từ Việt Nam, vì các doanh nghiệp Việt Nam đã chứng minh hiệu quả trong lĩnh vực này.

Cả khu vực nhà nước và tư nhân của Algeria đều đang tìm kiếm đối tác phát triển kinh doanh trong lĩnh vực này và mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc mua bán đơn thuần, mà là xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài và bền vững theo nguyên tắc "cùng có lợi".

Các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội nghị đã giới thiệu các sản phẩm của mình, tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng sở tại, hàng rào thuế quan, cũng như các chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư sản xuất ở Algeria.

Tại hội nghị, Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận đã trả lời các câu hỏi, thắc mắc của doanh nghiệp hai nước, nhất là về các chính sách thương mại mới, vấn đề thanh toán xuất nhập khẩu, đồng thời giới thiệu Hội chợ Nguồn cung ứng Quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3-5/9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn ở Thành phố Hồ Chí Minh để mời gọi các cơ quan, doanh nghiệp Algeria tham gia.

Nhân dịp này, Thương vụ Việt Nam tại Algeria trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm mẫu của các doanh nghiệp Việt Nam như càphê xanh, trà, tiêu, dừa nạo và các nông sản khác với đại diện các doanh nghiệp, tổ chức Algeria tham gia hội nghị./.

Quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Algeria Quan hệ Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc tiếp tục được tăng cường, đóng vai trò là nền tảng chính trị quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ngày càng hiệu quả.