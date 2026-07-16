Cần Thơ trao quyết định đầu tư 2 dự án nhà ở xã hội, tổng vốn gần 5.956 tỷ đồng

Ngày 16/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Ninh Kiều; Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội phường Cái Răng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu nhà đầu tư cần tập trung hoàn thiện các thủ tục tiếp theo với tinh thần trách nhiệm cao để đưa dự án vào khởi công nhân dịp chào mừng Quốc khánh 2/9/2026 theo đúng cam kết và kế hoạch của thành phố.

Cùng với đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều và phường Cái Răng theo dõi chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện của 2 dự án, đôn đốc hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan, đảm bảo điều kiện triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

“Chủ đầu tư cần xây dựng kế hoạch chi tiết khởi công dự án, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, sớm hoàn thành đúng tiến độ và quy mô đã được phê duyệt, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của thành phố,” Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, ông Mã Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã lần lượt công bố 2 quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Ninh Kiều, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà ở Miền Tây làm nhà đầu tư; đồng thời là chủ đầu tư.

Dự án được thực hiện tại khu đất số 21B, đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, với tổng diện tích khu đất khoảng 2.505,2m2, quy mô công trình là 25 tầng nổi và tum kỹ thuật cùng 2 tầng hầm, cung cấp khoảng 308 căn hộ nhà ở xã hội. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 568,5 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Cái Răng do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở Tây Đô làm nhà đầu tư; đồng thời là chủ đầu tư.

Dự án được thực hiện tại khu đất Bãi công trường 6, phường Cái Răng, với tổng diện tích khu đất khoảng 73.986,6m2, quy mô công trình từ 28 đến 30 tầng, cung cấp khoảng 2.943 căn hộ nhà ở xã hội cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 5.387 tỷ đồng.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, ông Mã Phương Khanh, việc ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là tổ chức triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng và sớm đưa công trình vào sử dụng.

Để thực hiện mục tiêu đó, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị chủ đầu tư tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Sở Xây dựng cũng đề nghị chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung được giao tại quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Ninh Kiều) và phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Cái Răng) theo quy định; tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc theo đúng quy định.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Về trình tự đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị chủ đầu tư lựa chọn và thực hiện thống nhất một trong hai phương án theo quy định của Luật Xây dựng năm 2025; đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung được phân công tại quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố để chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý.

Đối với địa phương nơi có dự án, ông Mã Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, đề nghị tăng cường phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng và kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo đến Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo.

Sở Xây dựng xác định việc triển khai thành công các dự án nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong quá trình thực hiện; tăng cường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và phối hợp chặt chẽ, ông Mã Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tháo gỡ kịp thời khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để các dự án sớm được khởi công, đưa vào sử dụng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố./.

Bộ Xây dựng: Vẫn còn thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê Bộ Xây dựng theo dõi sát diễn biến, kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.