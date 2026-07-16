Chứng khoán ngày 16/7: VN-Index hồi phục hơn 46 điểm nhờ lực cầu bắt đáy

Thị trường chứng khoán phiên 16/7 chứng kiến màn đảo chiều đầy bất ngờ khi lực cầu bắt đáy bùng nổ trong phiên chiều, giúp VN-Index hồi phục hơn 46 điểm từ vùng đáy trong ngày và đóng cửa ở mức cao nhất phiên.

Tâm điểm của thị trường là cổ phiếu Novaland (mã: NVL) khi tăng kịch trần cùng thanh khoản đột biến.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 22,12 điểm lên 1.804,24 điểm, lấy lại mốc 1.800 điểm sau phiên giảm mạnh trước đó. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,94 điểm xuống 288,32 điểm, còn UPCOM-Index tăng 0,14 điểm lên 126,62 điểm.

Điểm nhấn nổi bật thuộc về cổ phiếu NVL của Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) khi tăng hết biên độ 6,75% lên 12.650 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 25 triệu đơn vị, tăng gần 2,5 lần so với phiên trước và nằm trong nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường.

Diễn biến này càng đáng chú ý khi chỉ một ngày trước, NVL vừa rơi xuống mức thấp nhất trong hơn ba tháng với giá đóng cửa 11.850 đồng/cổ phiếu.

Ngay từ đầu phiên sáng, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện mạnh bất chấp thị trường chìm trong sắc đỏ. Đến phiên chiều, khi dòng tiền lan rộng và thị trường đảo chiều, lực mua tiếp tục gia tăng, giúp NVL có phiên tăng trần đầu tiên sau hơn một tháng. Đà tăng cũng đưa vốn hóa thị trường của Novaland lên hơn 30.386 tỷ đồng.

Không chỉ NVL, dòng tiền bắt đáy cũng hoạt động sôi động tại nhóm chứng khoán. Cổ phiếu HCM của Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tăng trần 6,87% lên 24.900 đồng/cổ phiếu với hơn 10,2 triệu cổ phiếu được sang tay, đánh dấu nhịp hồi mạnh sau chuỗi sáu phiên giảm liên tiếp. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó tăng lên hơn 26.890 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Kết phiên, mã này giảm 6,3% xuống 40.900 đồng/cổ phiếu với gần 14,7 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Sau phiên tăng trần ngày 14/7, PNJ đã trải qua hai phiên giảm sâu liên tiếp, khiến vốn hóa thị trường giảm xuống còn khoảng 20.929 tỷ đồng. So với vùng đỉnh khoảng 85.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm, thị giá PNJ đã giảm hơn một nửa.

Trên bình diện chung, thị trường có một trong những phiên biến động mạnh nhất thời gian gần đây. Sau khi mở cửa trong sắc đỏ, VN-Index có thời điểm giảm hơn 24 điểm và lùi xuống dưới mốc 1.758 điểm.

Tuy nhiên, cục diện hoàn toàn thay đổi trong phiên chiều khi dòng tiền bắt đáy đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán, giúp chỉ số bật tăng hơn 46 điểm từ đáy trong ngày trước khi đóng cửa ở mức cao nhất phiên.

Nhóm bất động sản tiếp tục là động lực chính của nhịp hồi phục khi hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh như VHM tăng 5%, VIC tăng 2,76%, NVL tăng trần 6,75%, DIG tăng 3,75%, VRE tăng 1,01% và IDC tăng 1,33%. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn có sự phân hóa khi KDH giảm 2,56%, BCM giảm 2,22%, cùng PDR, TCH, KBC và NLG đóng cửa dưới tham chiếu.

Tại nhóm ngân hàng, lực cầu gia tăng mạnh vào cuối phiên giúp nhiều mã đảo chiều tích cực. HDB tăng 3,04%, STB tăng 2,87%, ACB tăng 2,81%, trong khi TCB và SSB cùng tăng 1,27%.

Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến khởi sắc với HCM tăng trần, VND tăng 2,32%, SSI tăng 1,21%, ORS tăng 2,92% và TCX tăng 1,64%.

Ở các nhóm ngành khác, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn góp phần củng cố đà tăng của thị trường như GMD tăng 2,6%, VJC tăng 2,16%, GEE tăng 2,63%, PC1 tăng 3,01%, CII tăng 1,27%, FPT tăng 1,8%, BVH tăng 2,54%, POW tăng 1,44% và PVD tăng 1,27%.

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 20.900 tỷ đồng; trong đó riêng HoSE đạt khoảng 19.300 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với bình quân các phiên gần đây. Mặc dù số cổ phiếu giảm giá vẫn nhiều hơn số tăng giá, lực kéo từ các cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp thị trường đảo chiều thành công.

Đáng chú ý, khối ngoại cũng thu hẹp đáng kể đà bán ròng, giá trị bán ròng chỉ còn gần 11 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tập trung mua vào các cổ phiếu như VIC, VHM và ACB, góp phần hỗ trợ đà hồi phục của thị trường./.

VN-Index mất mốc 1.800 điểm, khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng Diễn biến phiên 15/7 cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường khi áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại rõ rệt.

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