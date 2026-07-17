UGREEN hợp tác với thương hiệu Honkai: Star Rail để ra mắt bộ sản phẩm độc đáo

Thương hiệu điện tử tiêu dùng UGREEN hôm 17/7 vừa công bố việc hợp tác cùng thương hiệu Honkai: Star Rail của HoYoverse, qua đó trở thành đối tác chính thức của tựa game nhập vai giả tưởng không gian (Space Fantasy RPG) đình đám.

Tiếp nối thành công từ màn hợp tác trước đó với Genshin Impact, UGREEN một lần nữa đồng hành cùng HoYoverse để khám phá những tiềm năng mới tại giao điểm giữa công nghệ và văn hóa game. Sự hợp tác này đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng hệ sinh thái gaming toàn cầu của Ugreen.

Lấy cảm hứng từ Yao Guang – Đế cung Thiên tướng nổi tiếng với khả năng "bày mưu lập kế" và "hóa hung thành cát", UGREEN và Honkai: Star Rail sẽ ra mắt bộ sưu tập đồng thương hiệu được cấp phép chính thức với chủ đề "Sạc đầy năng lượng cho hành trình khai phá tiếp theo".

Bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm được thiết kế độc quyền cùng hộp quà sưu tầm phiên bản giới hạn, kết hợp giữa phong cách thiết kế đậm dấu ấn nhân vật của Honkai: Star Rail và hệ sinh thái sạc nhanh của UGREEN. Qua đó, mang đến cho người hâm mộ nguồn năng lượng đáng tin cậy cùng sự tiện lợi trong chơi game, du lịch và cuộc sống hằng ngày.

Thông tin chi tiết về bộ sưu tập sẽ được công bố vào tuần tới. Danh mục sản phẩm bao gồm bộ sạc đồng thương hiệu, sạc dự phòng, thiết bị định vị thông minh (smart tracker) và cáp USB-C rút gọn, đi kèm nhiều vật phẩm sưu tầm độc quyền. Toàn bộ bộ sưu tập sẽ sớm chính thức ra mắt trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chiến dịch hợp tác, UGREEN cũng sẽ tham gia HoYo FEST 2026 tại khu vực Đông Nam Á. Từ ngày 30/7 tới ngày 2/8, người hâm mộ có thể ghé thăm gian hàng UGREEN × Honkai: Star Rail tại HoYo FEST ở Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Malaysia, nơi bộ sưu tập đồng thương hiệu được cấp phép chính thức sẽ được trưng bày và mở bán. Người hâm mộ tại Singapore và Indonesia cũng sẽ có cơ hội sở hữu bộ sưu tập này thông qua các khu vực bán lẻ tại HoYo FEST.

Khách tham quan được chào đón đến với gian hàng Ugreen để trực tiếp khám phá bộ sưu tập, trải nghiệm các sản phẩm và tham gia nhiều hoạt động tương tác được thiết kế riêng dành cho các Nhà khai phá. Dù bạn muốn chiêm ngưỡng bộ sưu tập, giao lưu cùng cộng đồng hay hòa mình vào không khí ra mắt sản phẩm, gian hàng UGREEN hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm đầy hấp dẫn xuyên suốt sự kiện.

Nhiều thông tin thú vị hơn về màn hợp tác giữa UGREEN × Honkai: Star Rail sẽ sớm được công bố trong thời gian tới./.