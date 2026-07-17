Công nghệ giúp phát hiện rượu giả trong chai còn nguyên niêm phong

Ngày 16/7, Đại học Adelaide (Australia) công bố kết quả nghiên cứu cho thấy một công nghệ dựa trên laser có thể sớm giúp các cơ quan chức năng phát hiện rượu giả gây chết người, thậm chí xác định các hóa chất nguy hiểm bên trong những chai rượu còn nguyên niêm phong.

Cụ thể, nghiên cứu cho thấy một hệ thống laser được thiết kế chuyên biệt có thể phát hiện methanol độc hại ẩn bên trong các chai rượu mạnh chưa mở, ngay cả qua lớp thủy tinh màu.

Tác giả chính Ane Kritzinger, nghiên cứu sinh Tiến sỹ liên kết giữa Đại học Adelaide và Đại học St Andrews (Scotland), cho biết nhóm nghiên cứu tập trung vào việc áp dụng công nghệ này ở bất kỳ lĩnh vực nào mà các ngành công nghiệp cần một phương pháp nhanh chóng, đáng tin cậy và không xâm lấn để xác minh thành phần bên trong vật chứa được niêm phong.

Kỹ thuật này sử dụng quang phổ Raman để nhận diện “dấu vân tay” hóa học đặc trưng của chất lỏng xuyên qua lớp bao bì. Bằng cách định hình chùm tia laser và điều chỉnh tinh vi bước sóng của nó, nhóm nghiên cứu đã cải thiện đáng kể khả năng phát hiện lượng methanol rất nhỏ, đồng thời loại bỏ nhiễu từ chai chứa.

Nghiên cứu cho thấy công nghệ này có thể phát hiện methanol ở mức thấp hơn khoảng 10 lần so với các giới hạn an toàn quốc tế, qua đó mang lại một giải pháp thay thế nhanh chóng, không phá hủy mẫu, thay thế cho phương pháp xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Bên cạnh đó, công nghệ này cũng giúp nhóm nghiên cứu có thể thu được dấu vân tay quang học đặc trưng của một loại rượu vang thông qua chính chai đựng, mở ra tiềm năng ứng dụng trong việc chống gian lận rượu vang.

Hiện các nhà nghiên cứu đang nỗ lực chuyển đổi hệ thống trong phòng thí nghiệm thành các công cụ thực tiễn để sử dụng tại cơ quan hải quan, các cơ sở chưng cất rượu, cũng như các cơ sở kiểm định thực phẩm và đảm bảo chất lượng.

Ngộ độc methanol vốn là một vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu, gây ra hàng trăm ca tử vong mỗi năm.

Các phương pháp kiểm tra thông thường đòi hỏi phải mở chai rượu để phân tích trong phòng thí nghiệm song kỹ thuật quang học mới đã thay đổi điều đó.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Physics: Photonics./.

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