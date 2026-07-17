Lào Cai hướng tới trở thảnh trung tâm du lịch bốn mùa Tây Bắc

Chiều 16/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức tọa đàm xúc tiến, quảng bá và thu hút đầu tư phát triển du lịch với chủ đề "Lào Cai-Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc", đồng thời chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu du lịch mới của tỉnh.

Bộ nhận diện mới tôn vinh thiên nhiên, văn hóa và con người Lào Cai

Bộ nhận diện được lấy cảm hứng từ những biểu tượng đặc trưng của vùng đất Tây Bắc. Nổi bật trong logo là hình ảnh đỉnh Fansipan-nóc nhà Đông Dương – kết hợp với những đường cong mềm mại của ruộng bậc thang, hoa văn thổ cẩm cách điệu thành hình ngôi sao ở trung tâm và dải mây bao quanh. Tổng thể thiết kế thể hiện sự hòa quyện giữa thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa đa dạng và con người Lào Cai thân thiện, giàu bản sắc.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, logo được xây dựng với ngôn ngữ thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần truyền thống. Các đường nét mềm mại cùng bảng màu hài hòa giúp phản ánh hình ảnh một Lào Cai vừa hùng vĩ, nguyên sơ, vừa gần gũi, thân thiện và giàu sức sống.

Cùng với logo, tỉnh cũng công bố hai phiên bản slogan dành cho hai thị trường khách. Trong đó, slogan tiếng Việt "Lào Cai-Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc" được sử dụng cho thị trường nội địa, nhấn mạnh sự đa dạng của các sản phẩm du lịch như nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng, khám phá, văn hóa, tâm linh và du lịch biên giới.

Logo du lịch mới của tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đối với thị trường quốc tế, slogan "Lao Cai-The Highland Escape" truyền tải thông điệp về một điểm đến nghỉ dưỡng, chữa lành giữa thiên nhiên vùng cao, hướng tới nhóm du khách yêu thích trải nghiệm, khám phá và tìm kiếm không gian yên bình.

Việc công bố bộ nhận diện thương hiệu mới được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng thương hiệu điểm đến của tỉnh sau khi mở rộng không gian phát triển. Bộ nhận diện không chỉ góp phần tạo sự thống nhất trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá mà còn khẳng định định hướng phát triển du lịch chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.

Sau khi hợp nhất, Lào Cai sở hữu một không gian phát triển rộng lớn với sự hội tụ của nhiều giá trị nổi bật về thiên nhiên và văn hóa. Sự giao thoa giữa các vùng đất đã tạo nên một "Tây Bắc thu nhỏ," mở ra nhiều cơ hội để xây dựng thương hiệu du lịch có sức cạnh tranh cao hơn.

Xây dựng hệ sinh thái du lịch bốn mùa, nâng tầm điểm đến Tây Bắc

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lào Cai hiện sở hữu hệ sinh thái du lịch phong phú với hàng loạt điểm đến nổi tiếng như Sa Pa, đỉnh Fansipan, Y Tý, Bắc Hà, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Suối Giàng và hồ Thác Bà. Bên cạnh đó là hệ thống di sản văn hóa đặc sắc của hơn 30 dân tộc cùng nhiều di sản được UNESCO ghi danh, tạo nền tảng quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, cộng đồng và sinh thái.

Những lợi thế này giúp Lào Cai có điều kiện phát triển nhiều loại hình du lịch quanh năm thay vì chỉ tập trung vào một số mùa cao điểm. Theo định hướng của tỉnh, thời gian tới địa phương sẽ xây dựng hệ sinh thái du lịch thống nhất, kết nối các điểm đến, tạo nên các tuyến du lịch liên hoàn thay vì phát triển riêng lẻ từng địa phương.

Lào Cai sẽ không phát triển từng điểm đến riêng biệt mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch bốn mùa, kết nối cảnh quan thiên nhiên với bản sắc văn hóa, đô thị với nông thôn nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai)

Theo số liệu được công bố tại tọa đàm, năm 2025, Lào Cai đón khoảng 10,5 triệu lượt khách. Riêng sáu tháng đầu năm 2026, địa phương đã phục vụ khoảng 6,75 triệu lượt khách, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 25.370 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Lào Cai sau khi mở rộng không gian phát triển.

Tại tọa đàm, nhiều doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư và chuyên gia du lịch nhận định việc hợp nhất đã tạo nên một hệ sinh thái du lịch hiếm có khi kết nối những điểm đến nổi tiếng của vùng Tây Bắc trong cùng một không gian phát triển. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng các tour, tuyến liên vùng, đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Các đại biểu cũng đề xuất tỉnh tiếp tục mở rộng thị trường khách quốc tế, tập trung vào Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, Tây Âu và Trung Quốc; đồng thời phát triển mạnh các sản phẩm du lịch xanh, nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm văn hóa bản địa và du lịch sinh thái để đáp ứng xu hướng mới của thị trường.

Nhiều chuyên gia cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc tế của vùng Tây Bắc, Lào Cai cần tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng số, nâng cao chất lượng quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng các cơ chế đủ hấp dẫn nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Việc công bố bộ nhận diện thương hiệu du lịch mới không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh mà còn đánh dấu bước chuyển trong chiến lược phát triển của địa phương.

Với định hướng xây dựng hệ sinh thái du lịch bốn mùa, khai thác hiệu quả lợi thế thiên nhiên, văn hóa và hạ tầng, Lào Cai kỳ vọng tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút thêm du khách trong nước và quốc tế, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc trong giai đoạn mới./.

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